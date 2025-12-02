Hírlevél

Rendkívüli!

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Péter, higgadj le!

15 perce
A nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomaggal kapcsolatban közölte a Fidesz frakcióvezetője, hogy Magyar Péter eltévedt. Kocsis Máté útba igazította a Tisza Párt vezérét.
Kocsis MátéTisza-csomagMagyar Péter

A megszorítócsomag nyilvánosságra került, erre most Magyar Péter azt írja, készen áll a kormányzásra. Péter! Az emberek viszont nem állnak készen erre, higgadj le! – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden Facebook-bejegyzésében.

KocsisMáté, Igazságórája, Kocsis Máté
Kocsis Máté: Péter, higgadj le!
Fotó: YouTube/Igazság órája

Kocsis Máté bemutatja a Tisza „nem létező” dokumentumát

Kocsis Máté hétfői bejegyzésében azt írta, hogy előkerült az a dokumentum, amelyet szerinte a Tisza Párt korábban letagadott. Úgy fogalmazott: „A kis hazudós simán letagadta a Tisza megszorítócsomagját”, hozzátéve, hogy a párt vezetői korábban a nyilvánosság előtt tagadták a megszorítási terveket.

Korábban az Igazság órája műsorban elhangzottakat közölte Kocsis, miszerint nincs új a nap alatt, ezek ugyanazok a balliberális hatalomvágyó emberek, vagy azok csatolmányai, akik most is hatalomra törnek. Úgy fogalmazott:

„Ez ugyanaz a baloldali színjáték, csak most Tiszának hívják.”

 

