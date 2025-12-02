A megszorítócsomag nyilvánosságra került, erre most Magyar Péter azt írja, készen áll a kormányzásra. Péter! Az emberek viszont nem állnak készen erre, higgadj le! – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté: Péter, higgadj le!

Fotó: YouTube/Igazság órája

Kocsis Máté bemutatja a Tisza „nem létező” dokumentumát

Kocsis Máté hétfői bejegyzésében azt írta, hogy előkerült az a dokumentum, amelyet szerinte a Tisza Párt korábban letagadott. Úgy fogalmazott: „A kis hazudós simán letagadta a Tisza megszorítócsomagját”, hozzátéve, hogy a párt vezetői korábban a nyilvánosság előtt tagadták a megszorítási terveket.

Korábban az Igazság órája műsorban elhangzottakat közölte Kocsis, miszerint nincs új a nap alatt, ezek ugyanazok a balliberális hatalomvágyó emberek, vagy azok csatolmányai, akik most is hatalomra törnek. Úgy fogalmazott: