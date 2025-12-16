Kiderült, mit akar megakadályozni Orbán Viktor az EU-csúcson

Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán közzétett legfrissebb videó elemzésében azt emelte ki, hogy Orbán Viktor szerdán a patrióta vezetők találkozóján vesz részt, csütörtökön pedig az EU-csúcson képviseli a magyar álláspontot, ahol „példátlan nyomás” nehezedhet a magyar miniszterelnökre.

Az Európai Bizottság veszélyes irányba sodorhatja a konfliktust azzal, hogy hozzányúlna a befagyasztott orosz vagyonhoz – figyelmeztet a XXI Század Intézet vezető elemzője a legfrissebb videós elemzésében. Deák Dániel szerint az uniós csúcson komoly nyomás nehezedik majd Orbán Viktorra, aki Brüsszelben a békepárti álláspontot és a magyar érdekeket kívánja megvédeni az újabb háborús eszkalációval szemben. Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Deák Dániel szerint Ursula von der Leyenék újabb veszélyes eszkalációra készülnek Brüsszelben

Komoly politikai csatákat hozhat a most kezdődő brüsszeli uniós csúcs"

- állítja az elemző, ki úgy látja, hogy az Európai Bizottság, élén Ursula von der Leyennel minden áron hozzá kíván nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz.

Az Európában zárolt összeg 210–250 milliárd euró között mozog, ennek döntő része egy belgiumi értékpapír-letéti intézménynél található. A terv szerint ezt a vagyont Ukrajna támogatására használnák fel, ami az elemző szerint nemcsak jogi, hanem pénzügyi és geopolitikai szempontból is rendkívül veszélyes.

Az Európai Bizottság elképzelése alapján az orosz vagyonból nyújtanának „jóvátételi hitelt” Ukrajnának, amelyet Kijevnek csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország a háború végén jóvátételt fizet.

Deák Dániel szerint azonban ez gyakorlatilag az orosz vagyon előzetes elkobzását jelentené,

ami súlyosan sértené a nemzetközi jogot

és aláásná az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat.

Moszkva már jelezte: válaszlépésekre készül, és elkobozhatja az Oroszországban lévő európai vagyont. De félő, hogy más globális szereplők, például Kína is hasonló következtetésre jutnak. Nem véletlen, hogy Belgium maga is ellenzi a javaslatot. A belga kormány attól tart, hogy az intézményt elárasztó perek és a befektetői bizalom megingása akár a világgazdaságra is kiható válságot idézhet elő. Ennek ellenére Deák Dániel szerint Ursula von der Leyen nyomásgyakorlással próbálja majd áttörni az ellenállást.

Az elemző kiemelte, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia, az Egyesült Államok és több más ország is ellenzi a tervet. Orbán Viktor különösen azt tartja elfogadhatatlannak, hogy a Bizottság kiiktatná az egyhangúságot, és elvenné a tagállamok vétójogát az orosz vagyon ügyében.