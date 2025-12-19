Megalázó vereség Ursuláéknak – Deák Dániel kielemezte a brüsszeli eseményeket

Deák Dániel rövid elemzésében az uniós csúcson történteket értékelte, amelyben elsőként arra a tervre hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság több nyugat-európai vezetővel azt tervezte, hogy a 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon felhasználásával adjanak pénzt Ukrajnának, ami egy eszkalációs lépés lett volna.
Orbán Viktor: Ez egy hadüzenet lenne Oroszországnak
Ezt a tervet sikerült teljesen kisiklatni, Orbán Viktornak fontos partnere volt ebben a belga kormányfő – írta Deák.
Az elemző azt is megjegyezte egy újabb bejegyzésében, hogy
„Ezt csinálja utána valaki: Orbán Viktor 18 órán át védte az EU-csúcson a magyar nemzeti érdeket, ahol komoly sikereket ért el, majd még hajnali 4-kor lenyomott egy nemzetközi sajtótájékoztatót!”
Deák Dániel: 24 ország ad hadikölcsönt Ukrajnának
Az elemző azzal folytatta, Ursula von der Leyenék másik terve egy közös uniós hitelfelvétel lett volna, amelynek keretében Magyarországnak is pénzt kellett volna adnia Ukrajnának. Orbán Viktor már az EU-csúcs előtt kijelentette, hogy erről szó sem lehet, és
amíg nem egy Tisza-féle brüsszeli bábkormány, hanem nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok pénze nem megy Ukrajnába a háborúba
– idézte e miniszterelnök szavait.
Ennek megfelelően és a „V3” együttműködésnek köszönhetően – amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország összehangolta a lépéseit, az tűnik végleges megoldásnak, hogy „az eredeti terveknél egy jóval szerényebb mértékű, összesen 90 milliárd eurós hadikölcsönt ad Ukrajnának 24 uniós ország az elkövetkezendő két évben, így finanszíroznák tovább a háborút.”
Se a magyarok, se a szlovákok, se a csehek pénze nem megy Ukrajnába a háború folytatására”
– mutatott rá Deák.
Amellett, hogy az elemző megállapította, hogy „V3” együttműködése egy új és erős szövetséget jelent, közölte:
Megalázó vereséget szenvedett von der Leyen és csapata, ahogyan fogalmazott Deák:
A nemzetközi sajtó is egyértelmű magyar sikerként értékeli az EU-csúcsot,
amelyen Orbán Viktor 15 órán át képviselte a magyar nemzeti érdekeket, és keresztbe tudott tenni Ursula von der Leyen kifejezetten veszélyes terveinek. A tagállami vezetők közül a nemzetközi sajtó még Friedrich Merz német kancellárt emeli ki, aki Ursula von der Leyenhez hasonlóan komoly arcvesztésen esett át az EU-csúcson.”