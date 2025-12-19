Megalázó vereség Ursuláéknak – Deák Dániel kielemezte a brüsszeli eseményeket

Deák Dániel rövid elemzésében az uniós csúcson történteket értékelte, amelyben elsőként arra a tervre hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság több nyugat-európai vezetővel azt tervezte, hogy a 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon felhasználásával adjanak pénzt Ukrajnának, ami egy eszkalációs lépés lett volna.

Deák Dániel: Megalázó vereség Ursuláéknak

Fotó: AFP

Orbán Viktor: Ez egy hadüzenet lenne Oroszországnak

Ezt a tervet sikerült teljesen kisiklatni, Orbán Viktornak fontos partnere volt ebben a belga kormányfő – írta Deák.

Az elemző azt is megjegyezte egy újabb bejegyzésében, hogy

„Ezt csinálja utána valaki: Orbán Viktor 18 órán át védte az EU-csúcson a magyar nemzeti érdeket, ahol komoly sikereket ért el, majd még hajnali 4-kor lenyomott egy nemzetközi sajtótájékoztatót!”

Deák Dániel: 24 ország ad hadikölcsönt Ukrajnának

Az elemző azzal folytatta, Ursula von der Leyenék másik terve egy közös uniós hitelfelvétel lett volna, amelynek keretében Magyarországnak is pénzt kellett volna adnia Ukrajnának. Orbán Viktor már az EU-csúcs előtt kijelentette, hogy erről szó sem lehet, és

amíg nem egy Tisza-féle brüsszeli bábkormány, hanem nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok pénze nem megy Ukrajnába a háborúba

– idézte e miniszterelnök szavait.