Deák Dániel: Miközben Brüsszel elszigetelődik, Budapest közvetít

Deák Dániel, az „Európa bezárkózik, Magyarország nyit” című legújabb videós elemzésében arról beszél, hogy szerinte miközben az uniós vezetők még mindig arról beszélnek, hogy Ukrajna „nem adhat fel területeket”, a valóság az, hogy a fronton megállíthatatlan az orosz előrenyomulás, és az ukrán hadsereg már tartalékok nélkül küzd. Ennek ellenére Brüsszel újabb forrásokat akar mozgósítani a háború finanszírozására, miközben az amerikai elnök gyakorlatilag kiszállt a konfliktus támogatásából, és nyomást gyakorol Zelenszkijre, hogy fogadja el a békefeltételeket.

Miközben az európai vezetők tovább finanszíroznák a háborút és elutasítják a béketervet, az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol Volodimir Zelenszkijre a fegyvernyugvás érdekében – mondta legújabb videóelemzésében a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint Európa politikailag és diplomáciailag is elszigetelődik, miközben Magyarország minden nagyhatalommal párbeszédet folytat és a béke megteremtésében vállal aktív szerepet

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Deák Dániel: Washington elvárja, hogy Kijev mielőbb fogadja el a béketervet, beleértve a területi engedményeket is



A politológus szerint Európa a háborúpárti álláspontjával saját magát zárja karanténba, hiszen egyre nyíltabb konfliktusba kerül Washingtonnal.

Magyarország ezzel szemben minden nagyhatalommal jó viszonyt ápol”

– hangsúlyozta Deák Dániel, hozzátéve, hogy kedden magyar üzleti delegáció utazik Moszkvába, miközben Orbán Viktor az elmúlt hetekben Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is tárgyalt.

Az elemzés szerint a nyugat-európai politikai vezetés egyre inkább politikai önvédelemre játszik. Zelenszkij hétfőn Londonban egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel az amerikai béketervről. A nyugati vezetők a korrupciós botrányok ellenére is kiálltak az ukrán elnök mellett, sőt nyíltan bírálták az Egyesült Államokat, ami korábban elképzelhetetlen lett volna.

Deák Dániel szerint ezzel Európa diplomáciailag is elszigetelődik:

Merz szerint továbbra is támogatni kell Ukrajnát, Macron pedig arról beszélt, hogy rengeteg ütőkártyájuk van. Ezzel Zelenszkij és Trump márciusi, botrányba fulladt találkozójára utalt, ami jól mutatja, hogy az európai vezetők ma már szembemennek az amerikai irányvonallal is.”

Zelenszkij pedig a londoni tárgyalások után Brüsszelbe utazott, ahol NATO- és EU-vezetőkkel folytat egyeztetéseket, akik továbbra is a harcok folytatására ösztönzik. Az ukrán elnök ugyanakkor elismerte, az amerikai béketervet 28 pontról 20-ra rövidítették, de „a területi engedményekről szóló pontokat eltávolították”, vagyis Ukrajna továbbra is elutasít minden kompromisszumot Oroszországgal.