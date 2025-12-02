A nyár után az őszt is a Fidesz nyerte – Deák Dániel szerint megtorpant a Tisza lendülete

A videóelemzésben Deák Dániel arról beszél, hogy a Fidesz Orbán Viktor vezetésével egyre erősebb teljesítményt mutat, amit még az ellenzéki kötődésű közvélemény-kutatások is visszaigazolnak. A Tisza Párt ezzel szemben koránt sincs formában:

Deák Dániel szerint Magyar Péter pártja sokat veszített lendületéből (Forrás: Polyák Attila/Origo)

A kiszivárgó megszorítócsomag, lendületvesztés, megtorpant támogatottság és agresszív kommunikáció jellemzi a Tisza pártot az utóbbi hónapokban.”

A politikai térkép tehát újra elmozdult: az ellenzék gyengül, a kormánypárt stabilizálódik.