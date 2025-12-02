Hírlevél

Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Deák Dániel

A nyár után az őszt is a Fidesz nyerte – Deák Dániel szerint megtorpant a Tisza lendülete

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza Párt az elmúlt hónapokban jelentős lendületvesztést szenvedett el, miközben a Fidesz támogatottsága újra erősödik. Deák Dániel úgy látja: Magyar Péter ugyanazt a megszorítás-tagadó taktikát használja, mint a baloldal 2006-ban.
A videóelemzésben Deák Dániel arról beszél, hogy a Fidesz Orbán Viktor vezetésével egyre erősebb teljesítményt mutat, amit még az ellenzéki kötődésű közvélemény-kutatások is visszaigazolnak. A Tisza Párt ezzel szemben koránt sincs formában:

Deák Dániel
Deák Dániel szerint Magyar Péter pártja sokat veszített lendületéből (Forrás: Polyák Attila/Origo)

A kiszivárgó megszorítócsomag, lendületvesztés, megtorpant támogatottság és agresszív kommunikáció jellemzi a Tisza pártot az utóbbi hónapokban.”

A politikai térkép tehát újra elmozdult: az ellenzék gyengül, a kormánypárt stabilizálódik.

2006 árnyéka: tagadás, megszorítás, majd igazolás

Deák arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyar Péter most ugyanúgy tagadja a megszorítási terveket, ahogy azt a baloldal tette a 2006-os kampány idején. Szerinte a történelem ismételheti önmagát: akkor a választások után gyorsan kiderült, hogy Orbán Viktornak volt igaza, és a helyzet ma is könnyen ugyanígy alakulhat.

