A nyár után az őszt is a Fidesz nyerte – Deák Dániel szerint megtorpant a Tisza lendülete

A videóelemzésben Deák Dániel arról beszél, hogy a Fidesz Orbán Viktor vezetésével egyre erősebb teljesítményt mutat, amit még az ellenzéki kötődésű közvélemény-kutatások is visszaigazolnak. A Tisza Párt ezzel szemben koránt sincs formában:
A kiszivárgó megszorítócsomag, lendületvesztés, megtorpant támogatottság és agresszív kommunikáció jellemzi a Tisza pártot az utóbbi hónapokban.”
A politikai térkép tehát újra elmozdult: az ellenzék gyengül, a kormánypárt stabilizálódik.
2006 árnyéka: tagadás, megszorítás, majd igazolás
Deák arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyar Péter most ugyanúgy tagadja a megszorítási terveket, ahogy azt a baloldal tette a 2006-os kampány idején. Szerinte a történelem ismételheti önmagát: akkor a választások után gyorsan kiderült, hogy Orbán Viktornak volt igaza, és a helyzet ma is könnyen ugyanígy alakulhat.