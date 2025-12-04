Deutsch Tamás az Igazság órájában vallott brüsszeli munkájáról – kövesse élőben

A szerdai Igazság órája vendége Deutsch Tamás, a fidesz európai parlamenti képviselője, delegációvezető.
Deutsch Tamás az ukrán magatartásról
„A Tisza brutális baloldali megszorítócsomagja létezik, nem kicsit, nagyon. Maga a habos almást készítő sztárséfbe oltott kerékcserélő guru kérte, hogy készítsék el, hogy írják meg neki” – írta közösségi oldalán Deutsch.
Megint bebizonyosodott, hogy Brüsszel a korrupció fővárosa
„Klasszikus tagjelölti magatartás sorozatos katonai támadást intézni egy uniós ország energiabiztonsága ellen. Ennyi”
– hívta fel a figyelmet Deutsch Ukrajna magatartására.
Deutsch Tamás a műsor elején elmondta, hogy volt Brüsszelben, dolgozott, nem úgy, mint a Tisza Párt elnöke, aki csak a fizetést veszi fel.
Magyar Péter az a képviselő, aki legkevesebbszer volt jelen a Parlamentben.
Brüsszel annak kapcsán jött fel, mint téma, hogy a brüsszeli karácsonyi vásáron palesztin párti tüntetők szállták meg a területet.
Ma Brüsszelben agresszívan lépnek föl a radikális bevándorlók, úgy próbálják beállítani, hogy az ő jogos érzékenységüket sértené az, hogy karácsonyi vásárt rendeznek a városban. Jónéhány belga döntéshozó enged a nyomásnak, most már a „tél ünnepe van.”
A legborzalmasabb kommunista időszakban sem merték megtenni, hogy megszüntessék a karácsonyi ünnepet, most a liberálisok ezt is megteszik Brüsszelben
– hívta fel a figyelmet Deutsch.
Politikai bátorság karácsonyfát állítani a lakáson kívül”
– tette hozzá.
A brüsszeli őrület elérte Nyugat-Európa más városait is
A nyugati liberális döntéshozók szerint kirekesztő egy utcai dísz ha fehér bőrű a kis Jézus, az őrültek háza felé vezető vonaton nincs fék – állapítja meg Deutsch, majd arra is kitérnek, hogy nemcsak Brüsszel, egész Nyugat Európa-szerte megfigyelhető az őrület.
Olaszországban a genovai baloldali polgármester nem engedi fölállítani a betlehemet, vannak olyan toszkánai városok ahol az iskolákban a karácsonyi énekekből kitörlik a kis Jézus kifejezés, mert sérti az ott élő bevándorlóknak az érzékenységét.
Deutsch szerint ezekben az esetekben arról van szó, hogy félnek a balhéktól.
Hoz egy svéd példát is:
Svédországban egy közepes méretű város polgármestere azt mondta hogy az ottani keresztény templomok tetejéről a keresztet legyenek kedvesek a papok leszerelni mert hogy azok a keresztek sértik az ideérkező nehéz lelkiállapotban lévő illegális migránsokat."
Brüsszelben nem Európai, hanem Ukrajna Bizottság működik
Az Európai Unió tagországait, Magyarországot és Szlovákiát értr katonai támadás kapcsán Deutsch kiemelte, ennek az okán az Európai Bizottságnak fel kellene lépni.
Ehelyett a Bizottság Ukrajna pártjára áll, annak a pártjára, amely katonai támadást indít azon országok energiabiztonsága ellen, akikkel egy közösségbe akar tartozni
– hangsúlyozta az ukrán támadással kapcsolatban Deutsch.
Az ukrán szabadkereskedelmi megállapodás pedig az európai agrártermelők ellenes intézkedés, felháborító Brüsszel hozzáállása, hogy nem megvédi a tagországokat, hanem hogyan jövünk mi ahhoz, hogy meg akarjuk védeni piacainkat, biztonságos élelmiszer allátásunkat. Az ukrán mezőgazdasági dömping szétveri az élelmiszer biztonságot is.
A brüsszeli bürokrácia jelen pillanatban nem Európai Bizottságként, hanem Ukrajna Bizottságként működik”
– hívta fel a figyelmet a brüsszeli helyzetre Deutsch.
Ruszin-Szendiék az ukrán korrupciós hálózat részei lehetnek?
Az elmúlt napok egyik legszomorúbb híre ez, hogy a bukott tábornok családja az ukránokkal üzletel.
„Értem én, hogy nála jószívűbb bukott tábornok kevés van, aki csupaszív jóságból beszél arról, hogyan kellene visszaállítani a sorkatonaságot, szeretetből járkált lőfegyverrel és szeretetből lökdösi az újságírókat, így picit csalódott vagyok, hogy
nem a csupaszív, őszinte szeretet miatt oltalmazza az ukránokat, hanem az arany vécékhez akar közelebb kerülni”
– mondta el Deutsch.
„Elképzelhető, hogy a Ruszin-Szendi család is egyszerűen az ukrán korrupciós hálózat része,
ezzel maguknak a tiszásoknak lenne a legszörnyűbb szembesülni”
– tette hozzá.
A Népszava korunk Ludas Matyija
Az európai parlamenti képviselő így aposztrofálta azt, hogy a baloldali médium próbálta poénnal elütni azt, hogy kiszivárgott a Tisza megszorító csomagja. A megszorító csomaggal kapcsolatban elmondta:
"Ha végig olvasnánk az egykori Gyurcsány öszödi beszédet, ott is pont ugyanazt olvashatnánk, amit most Magyar Péter pártjának képviselői művelnek, hogy nem lehet semmit elmondani, mert akkor megbuknak."
Ez 2006-ban volt, most pedig a 2026-os választásokra készülünk, a magyar baloldal nem ismeri azt a klasszikus görög mondást, hogy ugyanabba a folyóba nem lehet kétszer belépni. Azonban ők ezt mégis megteszik,
ugyanazt a politikát képviselik, gyakorlatilag ugyanazokkal a háttéremberekkel. Hazugság, manipuláció, szánt szándékkal történő átverés
– ez a logikájuk.
A választások után pedig az embereket megsarcoló politikát akarnak bevezetni – erre azt mondta Deutsch, hogy
„2006 óta nem csupán húsz esztendő telt el, de mi, magyarok nem fogjuk megengedni még egyszer, hogy kommunista, posztkommunista, progresszív, vagy lelkes brüsszelita alakok még egyszer velünk ezt megcsinálják.”
Cikkünk frissül...