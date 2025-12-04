Deutsch Tamás az Igazság órájában vallott brüsszeli munkájáról – kövesse élőben

A szerdai Igazság órája vendége Deutsch Tamás, a fidesz európai parlamenti képviselője, delegációvezető.

Deutsch Tamás az Igazság órájában

Fotó: facebook/Deutsch Tamás

Deutsch Tamás az ukrán magatartásról

„A Tisza brutális baloldali megszorítócsomagja létezik, nem kicsit, nagyon. Maga a habos almást készítő sztárséfbe oltott kerékcserélő guru kérte, hogy készítsék el, hogy írják meg neki” – írta közösségi oldalán Deutsch.

Megint bebizonyosodott, hogy Brüsszel a korrupció fővárosa

„Klasszikus tagjelölti magatartás sorozatos katonai támadást intézni egy uniós ország energiabiztonsága ellen. Ennyi”

– hívta fel a figyelmet Deutsch Ukrajna magatartására.

Deutsch Tamás a műsor elején elmondta, hogy volt Brüsszelben, dolgozott, nem úgy, mint a Tisza Párt elnöke, aki csak a fizetést veszi fel.

Magyar Péter az a képviselő, aki legkevesebbszer volt jelen a Parlamentben.

Brüsszel annak kapcsán jött fel, mint téma, hogy a brüsszeli karácsonyi vásáron palesztin párti tüntetők szállták meg a területet.

Ma Brüsszelben agresszívan lépnek föl a radikális bevándorlók, úgy próbálják beállítani, hogy az ő jogos érzékenységüket sértené az, hogy karácsonyi vásárt rendeznek a városban. Jónéhány belga döntéshozó enged a nyomásnak, most már a „tél ünnepe van.”

A legborzalmasabb kommunista időszakban sem merték megtenni, hogy megszüntessék a karácsonyi ünnepet, most a liberálisok ezt is megteszik Brüsszelben

– hívta fel a figyelmet Deutsch.

Politikai bátorság karácsonyfát állítani a lakáson kívül”

– tette hozzá.

A brüsszeli őrület elérte Nyugat-Európa más városait is

A nyugati liberális döntéshozók szerint kirekesztő egy utcai dísz ha fehér bőrű a kis Jézus, az őrültek háza felé vezető vonaton nincs fék – állapítja meg Deutsch, majd arra is kitérnek, hogy nemcsak Brüsszel, egész Nyugat Európa-szerte megfigyelhető az őrület.

Olaszországban a genovai baloldali polgármester nem engedi fölállítani a betlehemet, vannak olyan toszkánai városok ahol az iskolákban a karácsonyi énekekből kitörlik a kis Jézus kifejezés, mert sérti az ott élő bevándorlóknak az érzékenységét.

Deutsch szerint ezekben az esetekben arról van szó, hogy félnek a balhéktól.

Hoz egy svéd példát is:

Svédországban egy közepes méretű város polgármestere azt mondta hogy az ottani keresztény templomok tetejéről a keresztet legyenek kedvesek a papok leszerelni mert hogy azok a keresztek sértik az ideérkező nehéz lelkiállapotban lévő illegális migránsokat."

Brüsszelben nem Európai, hanem Ukrajna Bizottság működik

Az Európai Unió tagországait, Magyarországot és Szlovákiát értr katonai támadás kapcsán Deutsch kiemelte, ennek az okán az Európai Bizottságnak fel kellene lépni.

Ehelyett a Bizottság Ukrajna pártjára áll, annak a pártjára, amely katonai támadást indít azon országok energiabiztonsága ellen, akikkel egy közösségbe akar tartozni

– hangsúlyozta az ukrán támadással kapcsolatban Deutsch.