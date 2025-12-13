A haza ereje a békében rejlik – történelmi hangulatban kezdődött a Digitális Polgári Körök mohácsi Háborúellenes Gyűlése

Szombat délelőtt Mohácson folytatódott a Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűléssorozata, amelyet korábban már Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is megtartottak. Az országjárás minden állomása a békepárti magyarok közösségét hivatott erősíteni, és most, a Duna-parti városban, történelmi üzenetet is kapott a rendezvény. A mohácsi Háborúellenes Gyűlés már a nyitó percekben is világossá tette: a béke, a hit és a nemzeti összetartozás jegyében folytatódott a DPK országjárása.
Busómaszkban nyitotta meg a Digitális Polgári Körök mohácsi Háborúellenes Gyűlését Rákay Philip
A mohácsi esemény házigazdái ezúttal is Rákay Philip és Szabó Zsófi voltak. A megnyitó különleges pillanatát Rákay Philip színpadi bevonulása jelentette: busómaszkban lépett a színpadra, utalva a város legendás farsangi hagyományára és a busójárás ősi, közösségformáló erejére.
A mohácsi csata üzen nekünk múltunkról, a bátor magyarokról, azok hősiességéről, és azokról a világrontókról is, akik a háborúból csak az üzletet látják. Csak a jelmez és a díszlet változik, a lényeg soha”
- fogalmazott Rákay.
Szavai szerint Mohács 1526-os üzenete ma is élő figyelmeztetés, hiszen a történelemben mindig azok buktatták el a békét, akik a háborúban lehetőséget láttak.
Szabó Zsófi a közösség erejére hívta fel a figyelmet:
A mohácsi vész ugyanakkor arra is emlékeztet minket, hogy milyen erős közösségünk van nekünk, magyaroknak.”
A színpadi beszélgetés során a házigazdák a közönségből is megszólítottak néhány résztvevőt.
Különösen megható pillanat volt, amikor Kincses Kálmán református lelkész és lánya, Gyöngy léptek színpadra. A lelkész elmondta, lovas zarándoklatot szerveznek, hogy a béke útján tartsák Magyarországot.
A harmadik országkerülésre azért van szükség, mert három a magyar igazság”
- mondta Kincses Kálmán, utalva arra, hogy a jövőre induló zarándoklat Mohácsról indul majd, húsvétkor, éppen a választások előtt egy héttel.
A lelkész szerint a kezdeményezés nem csupán emlékezés, hanem imádság és lelki egység is:
Szükségünk van az égiek segítségére is. Ha a béke megvalósul, akkor tudjuk igazán tündököltetni a Kárpát-haza erejét.”
Rákay Philip felidézte: IV. Béla király a tatárjárás után bejárta az országot, hogy lássa, milyen állapotban van a haza. A mostani zarándoklat is ezt a szellemiséget folytatja. Országjárás a nemzetért és a békéért.
A közönség meghatott csendben hallgatta, ahogy a lelkész elmondta:
Bár megpróbáltak minket szétdarabolni, a Teremtő által megalkotott nemzetet nem lehet csak úgy feldarabolni. A Teremtő jókedvében alkotta ezt a hazát, és ha már együtt kell élnünk, akkor ezt békességben érdemes megtenni.”
A beszélgetés végén Rákay Philip mosolyogva zárta le a gondolatot:
Nem vagy te véletlenül lelkész?”
Majd hozzátette:
Imádkozunk a lovas zarándoklatért és a békéért.”