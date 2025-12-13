A haza ereje a békében rejlik – történelmi hangulatban kezdődött a Digitális Polgári Körök mohácsi Háborúellenes Gyűlése

Szombat délelőtt Mohácson folytatódott a Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűléssorozata, amelyet korábban már Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is megtartottak. Az országjárás minden állomása a békepárti magyarok közösségét hivatott erősíteni, és most, a Duna-parti városban, történelmi üzenetet is kapott a rendezvény. A mohácsi Háborúellenes Gyűlés már a nyitó percekben is világossá tette: a béke, a hit és a nemzeti összetartozás jegyében folytatódott a DPK országjárása.

Látványos és szimbolikus kezdéssel indult a negyedik Háborúellenes Gyűlés Mohácson. Rákay Philip busómaszkban lépett a Digitális Polgári Körök mohácsi színpadára, utalva a város hagyományaira és a békéért folytatott magyar összefogás erejére. A házigazda Szabó Zsófival közösen köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy Mohács nemcsak a nemzeti múlt, hanem a nemzeti megújulás szimbóluma is lehet. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Busómaszkban nyitotta meg a Digitális Polgári Körök mohácsi Háborúellenes Gyűlését Rákay Philip

A mohácsi esemény házigazdái ezúttal is Rákay Philip és Szabó Zsófi voltak. A megnyitó különleges pillanatát Rákay Philip színpadi bevonulása jelentette: busómaszkban lépett a színpadra, utalva a város legendás farsangi hagyományára és a busójárás ősi, közösségformáló erejére.

A mohácsi csata üzen nekünk múltunkról, a bátor magyarokról, azok hősiességéről, és azokról a világrontókról is, akik a háborúból csak az üzletet látják. Csak a jelmez és a díszlet változik, a lényeg soha”

- fogalmazott Rákay.

Szavai szerint Mohács 1526-os üzenete ma is élő figyelmeztetés, hiszen a történelemben mindig azok buktatták el a békét, akik a háborúban lehetőséget láttak.

Szabó Zsófi a közösség erejére hívta fel a figyelmet:

A mohácsi vész ugyanakkor arra is emlékeztet minket, hogy milyen erős közösségünk van nekünk, magyaroknak.”

A színpadi beszélgetés során a házigazdák a közönségből is megszólítottak néhány résztvevőt.

Különösen megható pillanat volt, amikor Kincses Kálmán református lelkész és lánya, Gyöngy léptek színpadra. A lelkész elmondta, lovas zarándoklatot szerveznek, hogy a béke útján tartsák Magyarországot.

A harmadik országkerülésre azért van szükség, mert három a magyar igazság”

- mondta Kincses Kálmán, utalva arra, hogy a jövőre induló zarándoklat Mohácsról indul majd, húsvétkor, éppen a választások előtt egy héttel.

A lelkész szerint a kezdeményezés nem csupán emlékezés, hanem imádság és lelki egység is:

Szükségünk van az égiek segítségére is. Ha a béke megvalósul, akkor tudjuk igazán tündököltetni a Kárpát-haza erejét.”

Rákay Philip felidézte: IV. Béla király a tatárjárás után bejárta az országot, hogy lássa, milyen állapotban van a haza. A mostani zarándoklat is ezt a szellemiséget folytatja. Országjárás a nemzetért és a békéért.