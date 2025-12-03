Dömötör Csaba: Újabb csontvázak borultak ki a szekrényből Brüsszelben

Újabb csontvázkupac borult ki a brüsszeli szekrényből – írja Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba: biztosak lehetünk benne, hogy ezt az ügyet sem engedik majd az Európai Parlament napirendjére, miközben Magyarországról megrendezik a 35. boszorkányüldözéses vitát is

Mint korábban beszámoltunk róla, december 2-án a rendőrség házkutatásokat tartott több magánlakásban, az EU diplomáciai szolgálatának brüsszeli épületében, valamint a bruges-i Európai Főiskolán egy nagyszabású korrupciós és csalási ügy miatt. A razzia során őrizetbe vették Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és egykori bizottsági alelnökét, valamint az EU külkapcsolati szolgálatának volt főtitkárát, Stefano Sanninót.

Dömötör Csaba: a képmutatást róluk mintázták

A Fidesz EP-képviselője kifejtette: csalás és korrupció gyanújával emeltek vádat az előző uniós külügyi főképviselő ellen, a hatóságok több belgiumi helyszínen tartottak razziát. Hozzátette: újra egy olyan brüsszeli vezető ellen emelnek vádat, aki korábban üzemszerűen minősítette a magyar jogállamiságot és demokráciát.

Mogherini ügyén túl pénzmosással vádolják Reynders volt igazságügyi biztost, az Európai Parlament volt alelnökét pedig azzal vádolták, hogy kofferszámra fogadott el pénzt harmadik országoktól, számukra kedvező szavazatokért cserébe.

Biztosak lehetünk benne, hogy ezt az ügyet sem engedik majd az Európai Parlament napirendjére, miközben Magyarországról megrendezik a 35. boszorkányüldözéses vitát is”

– fogalmazott. A képviselő szerint ennél is súlyosabb, hogy ugyanez az elit még csak a vitát sem engedi arról, hogy hogyan vándorolnak európai adófizetők százmilliárdjai ukrajnai aranyvécékbe. Az európai országok eddig elköltöttek 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget Ukrajna támogatására, Ursula von der Leyen pedig most további 135 milliárd eurót kér. Az az Ursula von der Leyen teszi ezt, aki nem hajlandó nyilvánosságra hozni, hogyan tárgyalt le százmilliárdos vakcinaszerződéseket sms-ekben.

Ha a jogállamisággal és közpénzekkel kapcsolatos képmutatásnak van szobra, akkor egészen biztosan róluk mintázták”

– zárta gondolatait Dömötör Csaba.

