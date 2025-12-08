Dömötör Csaba: Hiába tagad Magyar Péter, minden nyilvános

Dömötör Csaba közösségi oldalán számolt be a belügyminiszterek tanácsának mai döntéséről. Az újabb elemnek az a lényege, hogy három részre osztják a tagországokat. Azokra az országokra ahol súlyos a migrációs helyzet, azokra, ahol jelentős, és azokra, ahol nincs.

Dömötör Csaba

Fotó: Arpad Foldhazi / Dömötör Csaba Facebook

Magyarország ide tartozik. Ezeknek az országoknak dönteniük kell, hogy hogyan vesznek részt a szolidaritásban”

– tájékoztatott Dömötör Csaba.

A szolidaritásnak két módja lehet, az egyik, hogy az adott tagország fizet egy halom pénzt, vagy a másik esetben befogad nem kevés bevándorlót. Erre a kvóta szerinti bevándorló elosztásra mondtunk nemet a 2016-os népszavazáson.

Dömötör Csaba bejegyzésében arra is rámutatott, hogy a Tisza-féle európai Néppárt hogyan vélekedik erről a dologról. Ennek egyszerűen utána lehet járni, hiszen az idei munkatervük 4. pontjában leírják, hogy a „migrációs paktum gyors végrehajtása” az egyik feladat. Ennek megfelelően a valenciai kongresszusukon el is fogadtak egy állásfoglalást, hogy

Minden tagországnak nemzeti megvalósítási tervet kell készítenie, hogy ezeket végrehajtsák, és aktiválni kell a szolidaritási eljárásokat.”

Mindezek felidézésére azért van szükség Dömötör szerint, mert Magyar Péter mindent letagad, amit az Uniós pártcsaládja Brüsszelben mond vagy képvisel. Ezúttal azonban ezt nem teheti meg, mivel minden nyilvános.