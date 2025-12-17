Dömötör Csaba az Európai Parlamentben elhangzott felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy a sydney-ihez hasonló tragédiák nem csak távoli országokban történhetnek.

Dömötör Csaba: Inkább napi bírság, mint a biztonságunk feladása.

A képviselő jelezte, hogy osztozunk a családok fájdalmában, de oda kell rá figyelnünk, hogy:

Az antiszemitizmus és a terrorveszély Európában újra a mindennapok része lett.”

Korábban már bemutatta közösségi oldalán, hogy a strasbourgi karácsonyi vásárban is milyen állapotok uralkodnak, most ismét felidézte akkori gondolatait.

Dömötör Csaba elmondta, hogy a strasbourgi vásár egy szigeten van megrendezve, a belvárosban, ahova hidakon keresztül lehet bejutni. Ezen hidak mindegyikén áteresztő pontok vannak, ahol átvizsgálják a látogatók táskáját.

Ezek a lépések nagyon is indokoltak.”

Két hete ugyanis találtak is egy elrejtett automata fegyvert, három tárral, nem messze a vásár azon részétől, amelyet a gyermekeknek alakítottak ki.

Hét éve már történt tragédia, fenyegetettség azóta is van”

– figyelmeztet Dömötör Csaba. Majd rámutat, hogy a nagykoalíciónak erre semmi más válasza nincs, mindössze a migrációs paktum.