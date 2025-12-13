Dömötör Csaba: Már Olaszország is nemet mondott Brüsszel háborús tervére

Hírlevél
Belgium után Olaszország is elutasítja, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat az uniós vezetők újabb ukrán támogatási csomagokra fordítsák. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Brüsszel erre a helyzetre borítékolhatóan ismét csak törvénytelen nyomásgyakorlással fog reagálni. Belgiumot már megfenyegették azzal, hogy ugyanazokat az eszközöket vetik be ellene, mint korábban Magyarországgal szemben.
Dömötör Csaba a közösségi oldalán arra híja fel a figyelmet, hogy egyre több tagállam utasítja el Brüsszel háborús terveit. 

Dömötör Csaba: Brüsszel Olaszországot is megfenyegeti majd
Belgium után Olaszország is elutasítja, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat az uniós vezetők újabb ukrán támogatási csomagokra fordítsák. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Brüsszel erre a helyzetre borítékolhatóan ismét csak törvénytelen nyomásgyakorlással fog reagálni. Belgiumot már megfenyegették azzal, hogy ugyanazokat az eszközöket vetik be ellene, mint korábban Magyarországgal szemben. Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Dömötör Csaba: Brüsszel Olaszországot is megfenyegeti majd?

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Belgium után már Olaszország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek nem támogatják az Európai Bizottság tervét, miszerint az Európában befagyasztott orosz vagyonokat újabb ukrán fegyverszállításokra és pénzügyi támogatásokra fordítanák.

Dömötör Csaba a bejegyzésében így fogalmazott:

Belgium után Olaszország is csatlakozott az ellenzők táborához. Nem akarják, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat használják a következő ukrán támogatási csomaghoz.

Belgiumot már megfenyegették az uniós vezetők, mégpedig azzal, hogy ugyanazokat az eszközöket vetik majd be ellene, mint Magyarországgal szemben. 

Vajon ezek után Olaszországot is megfenyegetik majd?”

Mint ismeretes Brüsszel tervei szerint az Európában – főként Belgiumban, Németországban és Franciaországban – befagyasztott orosz pénzügyi eszközökből évente több milliárd eurót csoportosítanának át Ukrajna finanszírozására. A lépés azonban számos tagállam és jogi szakértő szerint is súlyosan sértené a nemzetközi jogot, hiszen szuverén állami vagyont érintene. Belgium már korábban jelezte, hogy nem támogatja a javaslatot, mert az veszélybe sodorná az Európai Unió pénzügyi stabilitását, ráadásul jogi precedenst teremtene, amely később bármely országot érinthetne. Most Olaszország is hasonló álláspontra helyezkedett, ami új frontot nyit a brüsszeli vitákban.

 

