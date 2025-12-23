Négy hét Rubint Rékával

Egy intenzív, négyhetes életmódváltó program indul”

– írta Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy a kezdeményezést Rubint Réka vezeti. A program keretében három-három elszánt hölgy kezdheti meg az életmódváltást szakértői segítséggel, közösségi támogatással. A politikus arra buzdított mindenkit, hogy csatlakozzon a Digitális Polgári Körök közösségeihez, ahol a jelentkezéshez szükséges információk is elérhetők. Mint fogalmazott: közös cél az egészséges magyar társadalom megteremtése, amelyhez a közösségi összefogás adja a legerősebb alapot. A Női DPK-hoz itt, a Fitt DPK-hoz pedig itt lehet csatlakozni.