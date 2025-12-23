Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandra szerint a polgári közösségek valódi ereje abban rejlik, hogy egymást támogatva érjük el a céljainkat. Ennek jegyében indul egy intenzív, négyhetes életmódváltó program a Digitális Polgári Körök szervezésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Digitális Polgári KörDPKSzentkirályi AlexandraéletmódváltásprogramRubint Réka

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán nagyszerű bejelentést tett a DPK-ról: 

DPK
A DPK szervezésében induló életmódváltó programot Rubint Réka vezeti (Forrás: Facebook/Rubint Réka)

A polgári közösségek ereje abban is rejlik, hogy támogatjuk egymást a céljaink elérésében, legyen szó közéletről vagy éppen az egészségünk megőrzéséről.”

 A bejelentés szerint a Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért DPK közös szervezésében indul el az a program, amely az év elején ad lendületet a tudatos életmódváltáshoz.

Szentkirályi: Összeköt bennünket a hazaszeretet és a tenni akarás

Négy hét Rubint Rékával

Egy intenzív, négyhetes életmódváltó program indul” 

– írta Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy a kezdeményezést Rubint Réka vezeti. A program keretében három-három elszánt hölgy kezdheti meg az életmódváltást szakértői segítséggel, közösségi támogatással. A politikus arra buzdított mindenkit, hogy csatlakozzon a Digitális Polgári Körök közösségeihez, ahol a jelentkezéshez szükséges információk is elérhetők. Mint fogalmazott: közös cél az egészséges magyar társadalom megteremtése, amelyhez a közösségi összefogás adja a legerősebb alapot. A Női DPK-hoz itt, a Fitt DPK-hoz pedig itt lehet csatlakozni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!