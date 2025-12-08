Hírlevél
Orbán Viktor

Kutyából nem lesz szalonna – Orbán Viktor a tiszás ebadóról

12 órája
Orbán Viktor szerint a baloldali pártok logikája mindig ugyanarra fut ki: hogyan lehet még több pénzt beszedni az emberektől. Pontosan ez az oka, hogy a Tisza Párt most ebadó gondolatával kacérkodik.
Orbán Viktor szerint mivel Magyarországon kiemelkedően magas a kutyák száma – száz emberre huszonkilenc jut –, a baloldal számára ez könnyen újabb adóztatási jogcímmé válhat. A kormányfő rámutatott: a Tisza Párt ebadója és az ahhoz hasonló ötletei egy baloldali világképet rajzolnak ki, amelyben a politika dönti el, mire költhetik a magyarok a saját munkájuk gyümölcsét.

ebadó
Orbán Viktor figyelmeztetett az ebadó ötlete mögötti baloldali logikára
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Egy baloldali párt mindig azon gondolkodik, hogy szedjen be még több pénzt az emberektől”

– figyelmeztetett a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: Majd ők eldöntik, mire költsük a munkánk gyümölcsét

„Ez a választóvonal a gazdaságpolitikában”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem egyedi ötletekről van szó, hanem egy következetes baloldali logikáról, amely mindig a központi elvonás irányába mutat. A miniszterelnök szerint éppen ez jelöli ki a határvonalat a kormány és az ellenzék gazdaságpolitikai gondolkodása között: míg a baloldal többletadókat vetne ki, addig a kormány célja, hogy a magyarok megtarthassák a saját jövedelmüket.

