Kutyából nem lesz szalonna – Orbán Viktor a tiszás ebadóról

„Ez a választóvonal a gazdaságpolitikában”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem egyedi ötletekről van szó, hanem egy következetes baloldali logikáról, amely mindig a központi elvonás irányába mutat. A miniszterelnök szerint éppen ez jelöli ki a határvonalat a kormány és az ellenzék gazdaságpolitikai gondolkodása között: míg a baloldal többletadókat vetne ki, addig a kormány célja, hogy a magyarok megtarthassák a saját jövedelmüket.