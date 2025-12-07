Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Digitális Polgári Kör

Csak akkor jártunk jól, amikor Magyarország a maga útját járta

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európa 20 év múlva felismerhetetlenné válik, és nem biztos, hogy az Egyesült Államok megbízható szövetségese marad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Digitális Polgári KörOrbán ViktorUSAdokumentumEurópaEgyesült Államok

A Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy az USA a napokban megalkotta az új nemzetbiztonsági stratégiát, és írtak Európáról is. 

DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Háborúellenes gyűlés Kecskeméten
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Felismerhetetlen kontinens

A dokumentum szerint az európaiak nagy többsége békét akar, de a kormányok megcsúfolják a demokráciát. Azt is írják, hogy 

ha a mai trendek folyatódnak a kontinens húsz év múlva felismerhetetlenné válik, és nem valószínű, hogy rendelkezni fognak olyan gazdasággal és haderővel, hogy megbízható szövetségesek legyenek.

A miniszerelnök azoknak, akik kételkednek abban, hogy Európában rossz irányú folyamatok zajlanak, elmondta: nem csak mi mondjuk, hogy baj van. 

Függetlennek és szuverénnek kell maradni. Ez nem csak becsületbeli, hanem gazdasági kérdés is. Csak akkor jártunk jól, amikor Magyarország a maga útját járta

 – tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!