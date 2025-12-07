A Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy az USA a napokban megalkotta az új nemzetbiztonsági stratégiát, és írtak Európáról is.

Háborúellenes gyűlés Kecskeméten

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Felismerhetetlen kontinens

A dokumentum szerint az európaiak nagy többsége békét akar, de a kormányok megcsúfolják a demokráciát. Azt is írják, hogy

ha a mai trendek folyatódnak a kontinens húsz év múlva felismerhetetlenné válik, és nem valószínű, hogy rendelkezni fognak olyan gazdasággal és haderővel, hogy megbízható szövetségesek legyenek.

A miniszerelnök azoknak, akik kételkednek abban, hogy Európában rossz irányú folyamatok zajlanak, elmondta: nem csak mi mondjuk, hogy baj van.

Függetlennek és szuverénnek kell maradni. Ez nem csak becsületbeli, hanem gazdasági kérdés is. Csak akkor jártunk jól, amikor Magyarország a maga útját járta

– tette hozzá.