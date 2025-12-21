Hírlevél
„Jó újra együtt! Köszönjük, Szeged” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter a szegedi Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Havran Zoltán

Mint ismert, a Digitális Polgári Körök (DPK) Országos Találkozójának, egyben háborúellenes gyűlésnek az üzenete egyértelmű: a magyarok a béke mellett állnak. Szombaton 11 órakor kezdődött az év utolsó háborúellenes gyűlése Szegeden, telt ház lesz a Pick Arénában. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök mellett Áder János volt köztársasági elnök, Kocsis Máté és Lázár János is felszólalt. 

 

