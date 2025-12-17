Megint Brüsszelt használja az ellenzék a kormány elleni támadásokra

Lapunk arról értesült, hogy az Európai Bizottság elé került a helyi önazonosság védelméről szóló törvény. Ennek egyik oka, hogy az ellenzék politikai köreihez kötődő Roma Parlament panasszal fordult az uniós testülethez idén november elején.
Az ellenzék köreihez kötődő lapok és balliberális roma szervezetek is kampányt kezdtek az önazonossági törvény ellen
A tét nem kicsi, hiszen a civilek azonnal kötelezettségszegési eljárást kértek a magyar kormánnyal szemben. Tették mindezt annak ellenére: úgy fordultak az Európai Bizottsághoz, hogy egyetlen olyan esetet sem tudtak bizonyítékként felmutatni, amivel a vádjaikat alátámaszthatták volna.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium illetékesei lapunknak már akkor jelezték, különösen furcsa, hogy:
- egyetlen roma civil szervezet sem vett részt a törvény társadalmi vitájában, hanem egyből Brüsszelhez fordultak,
- és mindenféle vizsgálat nélkül azonnal eljárást kezdeményeztek.
Volt előszele ennek a lépésnek, hiszen Karácsony Gergely szeptember végén a VIII. kerületi II. János Pál pápa téren egy tüntetésen úgy fogalmazott: szégyelli magát azért, hogy ma az önkormányzatok váltak “a hétköznapi fasizmus helyszíneivé”. A főpolgármester a törvény, és a törvény alapján meghozott rendeletek visszavonását követelte, ami azért volt kifejezetten érdekes, mert akkor Budapesten még egyetlen kerületben sem fogadtak el önazonossági jogszabályokat. Azokon a vidéki településeken viszont, ahol már volt elfogadott rendelet, senki nem tiltakozott ellene.
Korábban írtunk arról, hogy ellenzéki lapok és balliberális roma szervezetek is kampányt kezdtek az önazonossági törvény ellen, amelynek egyik főeleme, hogy romaellenesnek állítják be a jogszabályt, ami lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy feltételhez kössék a településre való beköltözést. A kampányt Horváth Aladár, korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselőhöz köthető Roma Sajtóközpont kezdte, amely elsőként tette térképre, hogy véleményük szerint mely településeken lépett életbe olyan rendelkezés, amely korlátozná a romák betelepülését.
Ezután pedig a Roma Parlament, amelynek történetesen Horváth Aladár az elnöke, panasszal fordult az Európai Bizottsághoz az önazonossági törvény miatt. Megírtuk azt is: a Roma Parlament beállítottságát jól mutatja, hogy februárban a szervezet elnöke Donald Trumpot és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt okolja, amiért nem folytathatta tovább jogvédő munkáját, mert elapadtak a külföldi pénzügyi források.
Bár az alaptörvény és az önazonosság védelméről szóló törvény is kifejezetten tiltja a diszkriminációt, ez az Európai Bizottságnak nem elegendő, és információink szerint most az uniós testület egyenként vizsgálja majd az érintett, majdnem kétszáz magyar önkormányzat rendeleteit.
A Horváth Aladár érdekeltségébe tartozó NGO-k mostanáig nem tudtak bizonyítékot felmutatni arra, pontosan miért is romaellenes az önazonossági törvény. A Roma Parlament beadványában is csak annyi szerepel, hogy a szabályozás főként az alacsony jövedelműeket és a hazai roma közösségeket sújtja, egyes helyeken a külföldieket is, sértve az uniós alapjogokat és az egyenlő bánásmód követelményét.
Az önazonossági törvény elfogadása óta Navracsics Tibort többször is kérdezték a törvényről, illetve az elfogadott önkormányzati rendeletekről. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter fontosnak tartotta, hogy a törvényességi felügyeletet a kormányhivatalok ellátják. Szerinte ez a folyamatos és pontos ellenőrzés a garanciája annak, hogy amennyiben egy rendelet az Alaptörvényt, törvényt, illetve jogszabályt sértene, akkor azt a kormányhivatal azonnal jelzi a döntéshozóknak.
A miniszter eddigi tapasztalata szerint az önkormányzatok mindvégig partnerek voltak, és a kormányhivatalok javaslatai alapján azonnal eltörölték vagy módosították a kért határozatokat.