A felhívás 2025. december 12-i megjelenése lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a szervezetek a 2026-os évben minél korábban hozzájuthassanak a támogatásokhoz, és szakmai programjaikat időben, megalapozottan tervezhessék meg – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Elstartolt a 2026-os előadó-művészeti támogatási időszak – már beadhatók az igénylések (Fotó: MTI/Purger Tamás) / MTI

A közleményben kifejtették, hogy a felhívásban szereplő kategóriák a következők: kiemelt művészeti értékekkel bíró szakmai programok támogatása, ifjúsági művészeti programok támogatása, a vidéki operajátszás erősítése érdekében a vidéki nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek operajátszásának támogatása, nemzetközi térben, illetve nemzetközi szereplők bevonásával megvalósuló, kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása, szakmai fesztiválok támogatása, a szabadtéri színházak erősítése érdekében megvalósuló kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása, szakmai dokumentációs és kutatási tevékenységek, konferenciák és közösségépítő programok támogatása, határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása.

A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a hazai és határon túli magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A támogatási konstrukció küldetése a fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatása, a kultúra iránt kevésbé érdeklődők figyelmének felkeltése, a kisebbségi létben élők támogatása, a különösen érzékeny előadó-művészeti alkotómunka általános támogatása mellett. A támogatás ösztönözni kívánja a szervezetek misszióját kulturális értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új alkotások létrehozásában.

Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg. Az igények beadásának határideje: 2025. december 23. 12 óra – közölték.