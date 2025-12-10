100 milliárdos támogatás az energiatárolókra – indul a nagy lakossági program

Napelem-forradalom után energiatároló

Magyarország világelső a napelemekkel előállított áram részarányában”

– írta a miniszterhelyettes.

A januárig megjelenő részletes felhívás pályázónként 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást biztosít 10 kilowattórás energiatárolók telepítésére.

A támogatás az akkumulátor és inverter átlagosan 3,2 millió forintos árának akár 80 százalékát fedezi, jelentősen csökkentve a háztartások beruházási terhét. Előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból kiesett vagy hamarosan kieső háztartások, valamint az 5000 fő alatti települések lakói.

A vállalkozások számára már futnak hasonló fejlesztési programok, összesen 230 milliárd forint értékben, és januárban újabb, ipari energiatárolókat ösztönző felhívás indul 50 milliárdos kerettel. Czepek szerint 2026-ban tovább erősödik Magyarország tárolói kapacitása – és újabb bejelentések is várhatók.