Meghalt Balázs Péter

Kiszivárgott az ukrán béketerv – nagyon súlyos dolgok vannak benne

100 milliárdos támogatás az energiatárolókra – indul a nagy lakossági program

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes szerint az önellátás ma már nemzeti és háztartási szinten is kulcsfontosságú, a napelem-forradalom pedig akkor teljes, ha az energiatárolás is megoldott. Ezért a kormány január közepéig kiírja, februárban pedig elindítja a lakossági energiatárolók telepítését támogató pályázatot, amely pályázónként 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínál.
zöld energiatárolóháztartásnapelemCzepek Gáborrezsicsökkentés

Czepek Gábor közösségi oldalán nagyszerű előrelépést jelentett be az energiatároló infrastruktúrával kapcsolatban: 

energiatároló
Czepek Gábor bejelentette, hogy 100 milliárd forintos kerettel bíró lakossági energiatároló programmal segítik a napelemmel rendelkező háztartásokat (Forrás: Facebook/Czepek Gábor)

A jövő év elején megnyíló, 100 milliárd forintos kerettel bíró lakossági energiatároló programmal abban segítjük a napelemmel rendelkező háztartásokat, hogy tartósan önellátók maradjanak.” 

A támogatással a kormány az energiatárolás hiányzó láncszemét szeretné pótolni, hogy a napközben termelt zöldáram a késő délutáni fogyasztási csúcsok idején is rendelkezésre álljon. A program célja, hogy a rezsicsökkentés hosszú távon fenntartható legyen, és a családok minél nagyobb arányban fedezhessék áramigényüket saját eszközeikkel.

Százmilliárdos lakossági energiatároló programot hirdet a kormány

Napelem-forradalom után energiatároló

Magyarország világelső a napelemekkel előállított áram részarányában”

– írta a miniszterhelyettes. 

A januárig megjelenő részletes felhívás pályázónként 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást biztosít 10 kilowattórás energiatárolók telepítésére. 

A támogatás az akkumulátor és inverter átlagosan 3,2 millió forintos árának akár 80 százalékát fedezi, jelentősen csökkentve a háztartások beruházási terhét. Előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból kiesett vagy hamarosan kieső háztartások, valamint az 5000 fő alatti települések lakói.

A vállalkozások számára már futnak hasonló fejlesztési programok, összesen 230 milliárd forint értékben, és januárban újabb, ipari energiatárolókat ösztönző felhívás indul 50 milliárdos kerettel. Czepek szerint 2026-ban tovább erősödik Magyarország tárolói kapacitása – és újabb bejelentések is várhatók.

