Százmilliárdos lakossági energiatároló programot hirdet a kormány

Gulyás Gergely kijelentette, a kabinet olyan támogatási konstrukciót indít, amely nemcsak biztonságot, hanem valódi megtakarítást adhat a háztartásoknak: lakossági energiatároló programot 100 milliárd forintos keretösszegben.
Ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak”
– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy a program a rezsicsökkentés fenntarthatóságát is erősíti. A 100 milliárdos keret lehetővé teszi, hogy több tízezer háztartás juthasson modern energiatárolóhoz.
Támogatás napelemhez és tárolóhoz
A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme vagy vállalja ennek telepítését”
– mondta Gulyás, kiemelve: a program minden olyan család számára nyitott, amely energiatárolóval növelné saját ellátásbiztonságát. A 10 kilowattos tárolók vásárlásához a kormány 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást biztosít, ami jelentős segítséget adhat az energiafüggetlenség eléréséhez.