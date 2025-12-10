Százmilliárdos lakossági energiatároló programot hirdet a kormány

Hírlevél
Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Kormányinfón. A cél, hogy aki napelemmel termel energiát, az hosszú távon is önellátó maradhasson, stabil rezsivel és kiszámítható energiaellátással.
KormányinfóenergiatárolásGulyás Gergelynapenergiarezsicsökkentés

Gulyás Gergely kijelentette, a kabinet olyan támogatási konstrukciót indít, amely nemcsak biztonságot, hanem valódi megtakarítást adhat a háztartásoknak: lakossági energiatároló programot 100 milliárd forintos keretösszegben.

Gulyás Gergely bejelentette: a kormány 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági energiatároló programot indít (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak” 

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy a program a rezsicsökkentés fenntarthatóságát is erősíti. A 100 milliárdos keret lehetővé teszi, hogy több tízezer háztartás juthasson modern energiatárolóhoz.

Itt vannak a Kormányinfó legfontosabb részletei

Támogatás napelemhez és tárolóhoz

A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme vagy vállalja ennek telepítését” 

– mondta Gulyás, kiemelve: a program minden olyan család számára nyitott, amely energiatárolóval növelné saját ellátásbiztonságát. A 10 kilowattos tárolók vásárlásához a kormány 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást biztosít, ami jelentős segítséget adhat az energiafüggetlenség eléréséhez.

