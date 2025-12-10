Százmilliárdos lakossági energiatároló programot hirdet a kormány

Gulyás Gergely kijelentette, a kabinet olyan támogatási konstrukciót indít, amely nemcsak biztonságot, hanem valódi megtakarítást adhat a háztartásoknak: lakossági energiatároló programot 100 milliárd forintos keretösszegben.

Gulyás Gergely bejelentette: a kormány 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági energiatároló programot indít (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak”

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy a program a rezsicsökkentés fenntarthatóságát is erősíti. A 100 milliárdos keret lehetővé teszi, hogy több tízezer háztartás juthasson modern energiatárolóhoz.