Antal Árpád

Az erdélyi magyarok üzenete világos: stabilitást, biztonságot és folytatást akarnak

1 órája
Egy friss adatgyűjtés és közösségi konzultációk alapján egyértelművé vált, mit várnak ma az erdélyi magyarok: stabilitást, erős érdekképviseletet és kiszámítható jövőt, miközben a magyarországi választásokon elsöprő többséggel támogatnák Orbán Viktor további kormányzását.
Antal Árpád

Az év végi adatgyűjtések és közösségi konzultációk alapján jól kirajzolódik, milyen elvárásokkal tekintenek ma az erdélyi magyarok az RMDSZ-re, a román kormányzati szerepvállalásra és a közelgő magyarországi országgyűlési választásokra. Antal Árpád, az RMDSZ stratégiai igazgatója a Maszolnak adott interjúban hangsúlyozta: a közösség legégetőbb problémái továbbra is a lakhatás, a megélhetés, a munkahelyek és a bérek köré szerveződnek, miközben erős igény mutatkozik a magyar intézményrendszer határozott védelmére.

Antal Árpád stratégiai igazgató
Fotó: Antal Árpád Facebook-oldala

A szövetség az elmúlt időszakban intenzív adatgyűjtésbe kezdett, fogadóórák és személyes találkozók révén. Ezekből egyértelművé vált, hogy az RMDSZ kormányzati jelenlétét sokan továbbra is kulcsfontosságúnak tartják: a szövetség vezetése szerint ez az egyetlen módja annak, hogy elszigeteljék a román szélsőséges erőket, megvédjék a magyar közösséget, és biztosítsák a magyarok lakta térségek fejlődését.

Antal Árpád elismerte, hogy Románia súlyos gazdasági időszakon megy keresztül, és a kormány népszerűtlen döntései jogos társadalmi elégedetlenséget váltottak ki. Ugyanakkor hangsúlyozta: sikerült elkerülni az államcsődöt, és a meghozott intézkedések hosszabb távon stabilizálhatják a gazdaságot. A kormány tervei szerint 2026 közepétől emelkedhet a minimálbér, 2027-től pedig növekedési pályára állhat az ország, ami Erdélyben is jelentős beruházásokat hozhat.

A közösséggel való kapcsolat erősítését szolgálja az RMDSZ januárban induló Erdélyjárás programja is, amely során a teljes kormányzati csapat bejárja az erdélyi megyéket, nyílt fórumokon és célzott találkozókon hallgatja meg az emberek problémáit. Emellett az Erdély hazavár program iránt a vártnál is nagyobb az érdeklődés: egy hét alatt több mint négyszázan jelezték hazatérési szándékukat. A visszajelzések alapján a hazatérők jelentős része külföldön megszerzett tudását, tőkéjét és szakmai tapasztalatát szeretné itthon kamatoztatni.

Az interjú egyik legfontosabb politikai megállapítása a közelgő magyarországi választásokra vonatkozott. 

Egy friss, reprezentatív felmérés szerint az erdélyi magyarok elsöprő többsége továbbra is Orbán Viktor kormányzását támogatja. A magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna, és hasonló arányban szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke.

 A kutatás azt is megmutatta: az ellenzéki pártokkal szembeni bizalmatlanság rendkívül magas, és nagyjából a román pártok iránti bizalmi szinttel egyezik meg.

Antal Árpád szerint ez a támogatottság nem kampányjelenség, hanem annak az elmúlt másfél évtizedes nemzetpolitikának az eredménye, amely a szülőföldön való megmaradást, a közösségi intézmények megerősítését és az erdélyi magyarok boldogulását szolgálta. Az üzenet egyértelmű: az erdélyi magyarok többsége stabilitást, kiszámíthatóságot és folytatást akar – mind Romániában, mind Magyarországon.

