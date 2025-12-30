Erősen hiányosak a kárpátaljai magyarok jogai

Láttam azt a gyönyörű felvételt, amikor megérkezik Alexander Soros a Marta Kos irodájába, és ki volt téve egy nagy pannó, ahol pirossal volt jelölve, hogy Ukrajna mit nem teljesíett még ezekben a kérdésekben – fogalmazott Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, akit Zsigmond Barna Pár kérdezett a kárpátaljai magyarok jogairól. A KMKSZ elnöke felidézte, amikor kijöttek, azt mondták, minden rendben van.

– Tehát itt vannak olyan erők, akik minden áron szeretnék ezeket a kérdéseket felgyorsítani

– vélekedett, hozzátéve, a kisebbségi kérdésekben pedig ebben az ügyben hátrább vannak sorolva. Jelezte, folynak magyar-ukrán tárgyalások ebben a kérdésben, és vannak bizonyos előrelépések, azonban

amit nekik meg kellene tenni az ukrán–magyar alapszerződés alapján és a saját alkotmányuk alapján, azt nem tették meg,

vagyis nem állították vissza a teljes mértékben azokat a jogainkat, amelyeket elvettek tőlünk.