Erősen hiányosak a kárpátaljai magyarok jogai

Vannak olyan erők, akik mindenáron szeretnék felgyorsítani Ukrajna csatlakozását, ezért a kisebbségi jogokat hátrébb sorolják – mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, aki szerint Alexander Soros is szerepet játszik az ügyben.
ukrajnabrenzovics lászlókárpátaljai magyar kulturális szövetségkmkszkárpátaljai magyarok

Láttam azt a gyönyörű felvételt, amikor megérkezik Alexander Soros a Marta Kos irodájába, és ki volt téve egy nagy pannó, ahol pirossal volt jelölve, hogy Ukrajna mit nem teljesíett még ezekben a kérdésekben – fogalmazott Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, akit Zsigmond Barna Pár kérdezett a kárpátaljai magyarok jogairól. A KMKSZ elnöke felidézte, amikor kijöttek, azt mondták, minden rendben van. 

– Tehát itt vannak olyan erők, akik minden áron szeretnék ezeket a kérdéseket felgyorsítani

– vélekedett, hozzátéve, a kisebbségi kérdésekben pedig ebben az ügyben hátrább vannak sorolva. Jelezte, folynak magyar-ukrán tárgyalások ebben a kérdésben, és vannak bizonyos előrelépések, azonban 

amit nekik meg kellene tenni az ukrán–magyar alapszerződés alapján és a saját alkotmányuk alapján, azt nem tették meg,

vagyis nem állították vissza a teljes mértékben azokat a jogainkat, amelyeket elvettek tőlünk. 

 

