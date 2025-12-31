Komoly figyelmeztetés Európának: a megszorítások csak a kezdet

A miniszterelnök politikai tanácsadója úgy fogalmazott,

a kutatás az elmúlt 150 év tapasztalatait vizsgálta 20 ország adatai alapján,

és kimutatta, hogy a háborúkat megelőzően először rendszerint az állami eladósodás ugrik meg, majd ennek finanszírozására jelentős adóemelések következnek, amelyek hosszú távon beépülnek az adórendszerbe – vagyis a fiskális terhek tartósan magas szinten maradnak, miközben a jóléti kiadások fokozatos leépítése válik általánossá.

Pontosan ezt látjuk most szerte Európában: széles körű megszorításokat vezetnek be azok az országok, amelyek vezetői politikailag elköteleződtek egy európai–orosz háború megvívása mellett

– mutatott rá Orbán Balázs, aki szerint Magyarország ma Európán belül a legerősebb háborúellenes ország, ezért Brüsszel teljes erővel támogatja saját szövetségeseit, hogy

egy kormányváltás esetén Magyarországot is be tudják terelni a háborús blokkba.

Kiemelte, nem véletlen, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is egy európai mintába illeszkedő, átfogó megszorítócsomag bevezetésére készül.

Orbán Balázs hangsúlyozta, az európai vezetők veszélyes háborús terveik költségeit adóemeléseken, megszorításokon és a támogatások megszüntetésén keresztül a magyar emberekkel fizettetnék meg – de amíg Magyarországon békepárti többség van, ezt minden eszközzel meg fogjuk akadályozni.