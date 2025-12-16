Hírlevél
Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Európa

Veszélyes irányt vett Brüsszel – Hölvényi György figyelmeztet

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hölvényi György szerint az Európai Parlament baloldali-liberális többsége veszélyes irányba tolja el a védelmi politikát. Pedig Európa biztonságát saját erejére és iparára kell építeni, nem egy külső konfliktus finanszírozására.
Európa

Strasbourgban a Biztonság- és Védelempolitikai Bizottságban az európai védelmi ipart terhelő bürokrácia csökkentéséről szavaztak, egy alapvetően indokolt cél mentén. 

Európa
Hölvényi György figyelmeztetett: az Európai Parlament baloldali-liberális többsége veszélyes irányba tolja el a védelmi politikát (Forrás: Philippe BUISSIN)

Európa biztonságát akarjuk erősíteni – nem egy idegen háborút finanszírozni”

 – fogalmazott Hölvényi György, rámutatva arra, hogy a baloldali-liberális többség módosítói messze túlmennek az adminisztráció leépítésén.

Ukrajna bevonása háborús eszkalációhoz vezet

Olyan abszurd tételek is megjelentek a szövegben, mint az európai védelmi eszközök tesztelése az ukrán háborúban, illetve az Európai Védelmi Alap megnyitása Ukrajna számára”

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Európa biztonságához saját gyártókapacitásokra, erős védelmi iparra és kevesebb bürokráciára van szükség, nem pedig más országok háborús érdekeinek kiszolgálására. Magyarország évek óta következetesen ebbe az irányba halad.

 

