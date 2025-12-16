Veszélyes irányt vett Brüsszel – Hölvényi György figyelmeztet

Strasbourgban a Biztonság- és Védelempolitikai Bizottságban az európai védelmi ipart terhelő bürokrácia csökkentéséről szavaztak, egy alapvetően indokolt cél mentén.
Európa biztonságát akarjuk erősíteni – nem egy idegen háborút finanszírozni”
– fogalmazott Hölvényi György, rámutatva arra, hogy a baloldali-liberális többség módosítói messze túlmennek az adminisztráció leépítésén.
Ukrajna bevonása háborús eszkalációhoz vezet
Olyan abszurd tételek is megjelentek a szövegben, mint az európai védelmi eszközök tesztelése az ukrán háborúban, illetve az Európai Védelmi Alap megnyitása Ukrajna számára”
– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Európa biztonságához saját gyártókapacitásokra, erős védelmi iparra és kevesebb bürokráciára van szükség, nem pedig más országok háborús érdekeinek kiszolgálására. Magyarország évek óta következetesen ebbe az irányba halad.