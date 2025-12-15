Az Európai Bíróság ideológiák alapján dönt

Tuzson Bence emlékeztetett:

A bíróság a Bizottság által kért összeg többszörösét állapította meg, napi 1 millió eurós bírsággal és 200 millió eurós átalányösszeggel, amelyet az uniós forrásokból vonnak le.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a jogerős ítéletet Magyarország nem támadja meg, viszont kártérítési pert indít, mivel az uniós szerződések szerint az intézmények kötelesek megtéríteni az általuk okozott károkat. Tuzson Bence szerint az Európai Bíróság több alapelvet megsértett, és döntését nem jogi, hanem ideológiai és politikai szempontok vezérelték. Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat,

Ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert"

– összegzett a miniszter.