Tragédia

Magyarország kártérítési pert indít az Európai Bírósággal szemben, amire még nem volt példa az Európai Unió történetében. Ezt Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentette be hétfőn.
A tárcavezető felidézte, hogy Magyarországot korábban elmarasztalták a tranzitzónák miatt, majd az uniós nyomás hatására megváltoztatták a belépési szabályokat. Ennek ellenére az Európai Bizottság újabb eljárást kezdeményezett, amelynek végén az Európai Bíróság példátlan mértékű bírságot szabott ki Magyarországra.

Európai Bíróság
Tuzson Bence bejelentette: Magyarország beperli az Európai Bíróságot (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Az Európai Bíróság ideológiák alapján dönt

Tuzson Bence emlékeztetett: 

A bíróság a Bizottság által kért összeg többszörösét állapította meg, napi 1 millió eurós bírsággal és 200 millió eurós átalányösszeggel, amelyet az uniós forrásokból vonnak le. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy a jogerős ítéletet Magyarország nem támadja meg, viszont kártérítési pert indít, mivel az uniós szerződések szerint az intézmények kötelesek megtéríteni az általuk okozott károkat. Tuzson Bence szerint az Európai Bíróság több alapelvet megsértett, és döntését nem jogi, hanem ideológiai és politikai szempontok vezérelték. Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat

Ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert" 

– összegzett a miniszter.

 

