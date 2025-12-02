Hollik István: Nemet kell mondani Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására

Hírlevél

Múlt héten egy ukrán, most egy uniós politikust gyanúsítottak meg korrupcióval.
– Néhány nappal ezelőtt, Ukrajnában minisztereket, kabinetfőnököt, Zelenszkij legközelebbi bizalmasát gyanúsították meg korrupcióval. Ma pedig, az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a szocialista Frederica Mogherinit vitték el bilincsbe – mondta el a Facebookon közzétett bejegyzésében Hollik István. 

Budapest, 2024. november 5. Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője nyilatkozik a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciája után a sajtó munkatársainak az MTA Humán Tudományok Kutatóházában 2024. november 5-én. Hollik István szerint ugyanúgy, ahogy az internet megváltoztatta a gazdaság szerkezetét és az emberi együttélés szabályait és szokásait, a mesterséges intelligencia is hasonlóan radikális változást fog hozni a mindennapi életbe. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Nem Ukrajna uniós csatlakozására

A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint, 

ez sokadik érv amellett, hogy nemet kell mondani Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására, hiszen akiket fel akarnak venni, és akik őket fel akarják venni, mindketten nyakig úsznak a korrupcióban.

Mint ismert, a mai napon a College of Europe rektorát, Federica Mogherinit, rendőri őrizetbe vették, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított EU-alapokkal kapcsolatos lehetséges csalás miatt. A hatóságok kedden három embert tartóztattak le, köztük az intézmény egyik vezetőjét és az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) korábbi főtitkárát, az olasz diplomata Stefano Sanninót. A gyanú szerint a vizsgált ügy 2021–2022-re nyúlik vissza, és a feltételezett szabálysértések között szerepelhet a közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség, valamint a szakmai titoktartás megsértése.

 

