Hollik István: Nemet kell mondani Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására

– Néhány nappal ezelőtt, Ukrajnában minisztereket, kabinetfőnököt, Zelenszkij legközelebbi bizalmasát gyanúsították meg korrupcióval. Ma pedig, az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a szocialista Frederica Mogherinit vitték el bilincsbe – mondta el a Facebookon közzétett bejegyzésében Hollik István.

Nem Ukrajna uniós csatlakozására

A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint,

ez sokadik érv amellett, hogy nemet kell mondani Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására, hiszen akiket fel akarnak venni, és akik őket fel akarják venni, mindketten nyakig úsznak a korrupcióban.

Mint ismert, a mai napon a College of Europe rektorát, Federica Mogherinit, rendőri őrizetbe vették, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított EU-alapokkal kapcsolatos lehetséges csalás miatt. A hatóságok kedden három embert tartóztattak le, köztük az intézmény egyik vezetőjét és az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) korábbi főtitkárát, az olasz diplomata Stefano Sanninót. A gyanú szerint a vizsgált ügy 2021–2022-re nyúlik vissza, és a feltételezett szabálysértések között szerepelhet a közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség, valamint a szakmai titoktartás megsértése.