Európa mint hadi vállalkozás?

A kárpátaljai magyar közösség vezetője különösen aggasztónak tartja, hogy Európában egyre erősebb az ellenállás a kompromisszumos békével szemben. Brenzovics szerint az Európai Unió retorikája már nem a konfliktus lezárásáról, hanem egy jövőbeli, közvetlen konfrontációról szól.

Úgy látja, egyre gyakrabban hangzanak el olyan kijelentések, amelyek szerint az EU akár 2029–2030 körül már közvetlenül is hadviselő féllé válhat Oroszországgal szemben.

A figyelmeztetés Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár közösségi oldalán megjelent bejegyzésben kapott hangsúlyt, amely a kárpátaljai tapasztalatok felől közelítve mutat rá: a háború elhúzódása nem stratégiai siker, hanem humanitárius tragédia, amelynek árát elsősorban az európai lakosság fizeti meg.