Ez fájni fog Magyar Péternek! Minimálbér-emelés vs. Tisza-megszorítócsomag

Elárulta Orbán Viktor, mennyit jelent számokban a munkavállalókkal és munkaadókkal kötött megállapodás 2026-ban. A miniszterelnök kiemelte, a garantált bérminimum és a minimálbér emelése 700 ezer család jövedelmi viszonyait javítja jövőre.
A megállapodás fényében
a minimálbér 11 százalékkal fog nőni, és ez 322.800 forintot jelent havonta. Ez az új minimálbér Magyarországon. A garantált bérminimum az 7 százalékkal nő, és ez 373 200 forintot jelent havonta"
– jelentette be Orbán Viktor a minimálbér és garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodás aláírásán tartott sajtótájékoztatón.
A miniszterelnök hangsúlyozta, ezek az új számok, amelyek alapján dolgozni fog a magyar gazdaság 2026-ban.
Azonban – mint fogalmazott – van még egy fontos szám, mégpedig hogy hány embert érint. Erről azt mondta,
700 ezer család jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.
