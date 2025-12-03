A kormány egyértelmű üzenetet küldött a katonáknak – a döntés már hivatalos

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány döntésének köszönhetően a katonák is megkapják a fegyverpénz juttatást.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent a döntés, amely szerint 2026 februárjában a magyar katonák hathavi illetményüknek megfelelő fegyverpénzt kapnak. A fegyverpénz juttatás mintegy 80 ezer fegyveres szolgálatban álló honvédet érint, a miniszter pedig köszönetet mondott a katonák áldozatos munkájáért

Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztőség



A honvédelmi tárca a fegyverpénz intézményével tovább erősíti a hivatás presztízsét

Zöld lámpa! Februárban érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak! Megjött a döntés a közlönyben, 2026 februárjában 80 ezer fegyveres között a magyar katonák is hathavi illetményüket fogják megkapni”

– mondja videós bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentése egyértelművé teszi, hogy a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a fegyveres testületek, különösen a honvédség tagjainak megbecsülésére. A honvédelmi tárca az elmúlt években több lépcsőben emelte a katonák illetményét, és a fegyverpénz intézményével tovább erősíti a hivatás presztízsét.

A fegyverpénz bevezetése a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik mérföldköve. Az intézkedés célja, hogy hosszú távon is vonzóvá tegye a katonai pályát, és elismerje a magyar katonák szolgálatát, akik a mindennapokban a nemzet biztonságát garantálják.