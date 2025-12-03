A kormány egyértelmű üzenetet küldött a katonáknak – a döntés már hivatalos

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány döntésének köszönhetően a katonák is megkapják a fegyverpénz juttatást.
A honvédelmi tárca a fegyverpénz intézményével tovább erősíti a hivatás presztízsét
Zöld lámpa! Februárban érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak! Megjött a döntés a közlönyben, 2026 februárjában 80 ezer fegyveres között a magyar katonák is hathavi illetményüket fogják megkapni”
– mondja videós bejegyzésében a honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentése egyértelművé teszi, hogy a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a fegyveres testületek, különösen a honvédség tagjainak megbecsülésére. A honvédelmi tárca az elmúlt években több lépcsőben emelte a katonák illetményét, és a fegyverpénz intézményével tovább erősíti a hivatás presztízsét.
A fegyverpénz bevezetése a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik mérföldköve. Az intézkedés célja, hogy hosszú távon is vonzóvá tegye a katonai pályát, és elismerje a magyar katonák szolgálatát, akik a mindennapokban a nemzet biztonságát garantálják.