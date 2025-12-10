A Tisza-csomag egyik szerzője, Felcsuti Péter butának nevezte a magyar népet, mert az nem szeretné a többkulcsos adóemelést

Az Ellenpont írása szerint egyre több jel mutat arra, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve radikális adóemelésre készül, amit most a Tisza gazdasági programjának az egyik jegyzője, Felcsuti Péter is megerősített. Mint ismeretes az Index korábban Felcsutit nevezte meg a 662 oldalas Gazdasági konvergencia program egyik szerzőjeként, amely többkulcsos személyi jövedelemadót, magasabb elvonásokat és megszorításokat javasol.

Felcsuti Péter, a Tisza Párt gazdasági programjának egyik szerzője a Klikk TV-ben elképesztő módon arról beszélt, hogy a magyar nép buta, mert nem támogatja a többkulcsos, adóemeléssel járó jövedelemadó bevezetését. A pénzügyi szakember, közgazdász Felcsuti szerint „egy nem túl okos ország nem remélhet sokat a jövőtől”. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Felcsuti Péter szerint egy nem túl okos ország nem remélhet sok mindent a jövőben

Az Ellenpont most arra hívja fel a figyelmet, hogy Felcsuti Péter a Klikk TV egyik adásában nyíltan panaszkodott amiatt, hogy a magyar emberek elutasítják a többkulcsos adórendszert, és a beszélgetés során durva hangnemben támadta a magyarokat.

Ezt nagyon szomorúnak tartom, mert ez azt is jelenti, hogy egy buta ország vagyunk, mert mondjuk ki, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Az emberek nem túl okosak. Egy nem túl okos ország nem remélhet sok mindent a jövőben”

- mondta a pénzügyi szakember.

Az Ellenpont szerint a közgazdász kijelentése nemcsak a választók megsértése, hanem a Tisza Párt valódi gazdasági szándékainak leleplezése is. Felcsuti nemcsak lenézően beszélt a magyar emberekről, hanem meg is erősítette, hogy a Tisza Párt adóemelésekkel és megszorításokkal kezdené kormányzását.

A Felcsuti által is írt Tisza-csomag háromkulcsos adórendszert vezetne be:

már az átlagkereset is a mostani 15 százalék helyett 22 százalékkal adózna,

a magasabb jövedelműekre pedig 33 százalékos kulcs vonatkozna.

Ez a rendszer a becslések szerint a munkavállalók kétharmadát sújtaná, vagyis a bérből és fizetésből élők többsége nettó fizetéscsökkenéssel számolhatna.