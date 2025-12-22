Kiderült, hogy ki nyerte az őszt a politikában és hogy mennyivel – itt vannak a legfrissebb számok

A Magyar Társadalomkutató december 18–19. között elvégzett telefonos közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: az októberben mért 8 százalékról decemberre 13 százalékpontra nőtt a kormánypártok előnye.
A felmérés szerint több tényező együttes hatása áll a kormánypártok támogatottságának növekedése mögött:
- a fokozott jelenlét a digitális térben
- Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása
- a háborúellenes országjárás és annak visszhangja a közösségi médiában
- a 2025 második felében bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.
Lendületet vesztett a Tisza Párt
A Tisza Párt támogatottsága (38 százalék) ezzel szemben 2025 végére növekedési korlátba ütközött. Az elemzés szerint a Tisza elveszítette a kezdeményezést, emellett az ősszel nyilvánosságra került adócsomag-tervezet is kedvezőtlen fogadtatásra talált. Az előválasztási folyamat során tapasztalt anomáliák szintén nem segítették mérsékelni a Magyar Péter-féle „one-man show-ról” kialakult képet.
A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben
– állapítja meg a Magyar Társadalomkutató.
A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul, vagyis a párt – harmadik erőként – bekerülne a parlamentbe. A Demokratikus Koalíciónál továbbra sem látszik az érdemi megújulás: a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalék. A DK-nál már a Kétfarkú Kutya Pártnak is nagyobb bázissal rendelkezik, a viccpárt a felmérés szerint 3 százalékon áll.
