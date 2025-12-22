Kiderült, hogy ki nyerte az őszt a politikában és hogy mennyivel – itt vannak a legfrissebb számok

A Magyar Társadalomkutató december 18–19. között elvégzett telefonos közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: az októberben mért 8 százalékról decemberre 13 százalékpontra nőtt a kormánypártok előnye.

Október óta folyamatosan növekszik a Fidesz-KDNP támogatottsága a választók körében - derül ki a Magyar Társadalomkutató december 22-én publikált felméréséből (forrás: Magyar Társadalomkutató)

A felmérés szerint több tényező együttes hatása áll a kormánypártok támogatottságának növekedése mögött:

a fokozott jelenlét a digitális térben

Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása

a háborúellenes országjárás és annak visszhangja a közösségi médiában

a 2025 második felében bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.



Lendületet vesztett a Tisza Párt

A Tisza Párt támogatottsága (38 százalék) ezzel szemben 2025 végére növekedési korlátba ütközött. Az elemzés szerint a Tisza elveszítette a kezdeményezést, emellett az ősszel nyilvánosságra került adócsomag-tervezet is kedvezőtlen fogadtatásra talált. Az előválasztási folyamat során tapasztalt anomáliák szintén nem segítették mérsékelni a Magyar Péter-féle „one-man show-ról” kialakult képet.

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben

– állapítja meg a Magyar Társadalomkutató.