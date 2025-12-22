Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, hogy mit tervez – ezt önnek is látnia kell

közvélemény-kutatás

Kiderült, hogy ki nyerte az őszt a politikában és hogy mennyivel – itt vannak a legfrissebb számok

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint tovább erősödött decemberben a Fidesz–KDNP, a kormánypártok az év végére 13 százalékpontra növelték előnyüket a Tisza Párttal szemben. A december közepén elvégzett közvélemény-kutatás alapján hárompárti parlament alakulna egy most vasárnap tartott választáson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
közvélemény-kutatásTisza PártMagyar TársadalomkutatóFidesz-KDNPfelmérésMi Hazánk Mozgalom

A Magyar Társadalomkutató december 18–19. között elvégzett telefonos közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: az októberben mért 8 százalékról decemberre 13 százalékpontra nőtt a kormánypártok előnye.

Október óta folyamatosan növekszik a Fidesz-KDNP támogatottsága a választók körében - derül ki a Magyar Társadalomkutató december 22-én publikált felméréséből (forrás: Magyar Társadalomkutató)

A felmérés szerint több tényező együttes hatása áll a kormánypártok támogatottságának növekedése mögött: 

  • a fokozott jelenlét a digitális térben
  • Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása
  • a háborúellenes országjárás és annak visszhangja a közösségi médiában
  • a 2025 második felében bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.
     

Lendületet vesztett a Tisza Párt 

A Tisza Párt támogatottsága (38 százalék) ezzel szemben 2025 végére növekedési korlátba ütközött. Az elemzés szerint a Tisza elveszítette a kezdeményezést, emellett az ősszel nyilvánosságra került adócsomag-tervezet is kedvezőtlen fogadtatásra talált. Az előválasztási folyamat során tapasztalt anomáliák szintén nem segítették mérsékelni a Magyar Péter-féle „one-man show-ról” kialakult képet. 

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben 

– állapítja meg a Magyar Társadalomkutató. 

Magyar Péter mindent bevet, hogy elhallgattassa a TISZA megszorító csomagjáról beszélőket

A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul, vagyis a párt – harmadik erőként – bekerülne a parlamentbe. A Demokratikus Koalíciónál továbbra sem látszik az érdemi megújulás: a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalék. A DK-nál már a Kétfarkú Kutya Pártnak is nagyobb bázissal rendelkezik, a viccpárt a felmérés szerint 3 százalékon áll.

A felmérés teljes értékelését itt olvashatja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!