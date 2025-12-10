A fiatalkorúak börtöne nem gyermekotthon, ideje tisztázni a Szőlő utcai intézmény szerepét

Sikerült elültetni a köztudatba a Szőlő utcai intézet kapcsán, hogy az ártatlan, családokból „kiszakított” fiatalkorúakkal van tele. Ezt a tévhitet igyekszik eloszlatni a Mandiner legújabb elemzése.

fogvatartottnak adja át az egyik őr a formaruhát befogadáskor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, Szolnokon 2013. augusztus 8-án. A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ (Fotó: MTI/MTVA/Beliczay László)

Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.

A Szőlő utcai javítóintézet a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, az új igazgató több intézetben lakót is bántalmazhatott. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek a bíróság döntött az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről.