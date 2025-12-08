Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

A november végén készült új, ezerfős közvélemény-kutatás szerint tovább erősödött Orbán Viktor pozíciója – írja az Index. A McLaughlin & Associates kutatócég legutóbb szeptember közepén készített elemzést, akkor a kormánypártok 43 százalékon álltak. A Tisza Párt pedig 37 százalékon állt.

Tovább nőtt a Fidesz előnye Fotó: Kurucz Árpád

A mostani felmérést november 26. és 28. között végezték. Az adatfelvétel tehát friss, alig néhány napos.

Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna. A Tisza Párt pedig 38 százalékon állna. A Mi Hazánk most 5 százalékot érne el. A teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna. Feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: a kutatás szerint mindössze 4 százalék.

Fotó: McLaughlin & Associates közvélemény-kutató/Index

Arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók szerint ki lehet a legnagyobb eséllyel a miniszterelnök 2026 után, függetlenül attól, hogy kire szavaznának. Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak jövőre; Magyar Pétert mindössze 42 százalék.

A Tisza Párt tanulmánygyűjteménye

A kutatásban rákérdeztek az Indexen kiszivárgott dokumentumra is. A kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet:

A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a TISZA Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.

McLaughlin & Associates közvélemény-kutató/Index

A felmérés egy másik kérdése arra volt kíváncsi, mennyire értenek egyet a válaszadók a lapunk birtokába került dokumentum egyes intézkedésterveivel. Ezek közül az egyik az áfa megemelése lenne: a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra. A javaslat rendkívül népszerűtlen.

A válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Konkrétan a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték a válaszadókat. Az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta. A válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről is kérdezte a résztvevőket.

Az Index birtokába került dokumentum szerint 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be, amely az özvegyi nyugdíjra is vonatkozna. A kérdés arra irányult, mennyire értenének egyet ezzel a javaslattal. A nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet. Az intézkedést így összességében a többség egyértelműen nem támogatná.