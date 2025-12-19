A legfrissebb kutatás szerint változik a választói akarat – mutatjuk a számokat

A kormánypártok népszerűsége az előző, novemberi adatfelvételhez képest 1 százalékponttal nőtt, míg a baloldali megszorításokat tervező és a brüsszeli háborús koalíció részeként mozgó Tisza támogatóinak aránya ugyanennyivel csökkent. A Központ októberi felméréséhez viszonyítva ráadásul mindez azt jelenti, hogy 5-ről 9 százalékpontra emelkedett a család- és békepárti jobboldal előnye az utóbbi időszakban – áll az Alapjogokért Központ elemzésében. A Fidesz-KDNP 49 százalékon, a Tisza 40 százalékon áll.

Fidesz-KDNP: Nyár vége óta kezdeményező szerepben

Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ elemzésében a növekvő előny okaként a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódását nevezi meg, kitérve arra is, hogy ezek az emberek

a békepárti,

migrációs paktum végrehajtását elutasító,

rezsicsökkentést megvédő,

családtámogatási rendszert bővítő,

valamint a 14. havi nyugdíjat bevezető

intézkedések eredményeként egyre nagyobb számban álltak Orbán Viktor mellé.

A közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi 3 hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették: amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között az két-és háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességének biztosítása révén – addig

Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos SZJA-ról, jelentős ÁFA-emelésről és a társasági adó megemeléséről szól.

A Központ a részletes adatokat ismertetve közölte:

A decemberi adatfelvétel alapján a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka a Fidesz-KDNP, 40 százalékuk a Tisza Párt, míg 6 százalékuk a Mi Hazánk országos listáját támogatná egy most vasárnap esedékes választáson.