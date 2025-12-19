A legfrissebb kutatás szerint változik a választói akarat – mutatjuk a számokat

A kormánypártok népszerűsége az előző, novemberi adatfelvételhez képest 1 százalékponttal nőtt, míg a baloldali megszorításokat tervező és a brüsszeli háborús koalíció részeként mozgó Tisza támogatóinak aránya ugyanennyivel csökkent. A Központ októberi felméréséhez viszonyítva ráadásul mindez azt jelenti, hogy 5-ről 9 százalékpontra emelkedett a család- és békepárti jobboldal előnye az utóbbi időszakban – áll az Alapjogokért Központ elemzésében. A Fidesz-KDNP 49 százalékon, a Tisza 40 százalékon áll.
Az Alapjogokért Központ elemzésében a növekvő előny okaként a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódását nevezi meg, kitérve arra is, hogy ezek az emberek
- a békepárti,
- migrációs paktum végrehajtását elutasító,
- rezsicsökkentést megvédő,
- családtámogatási rendszert bővítő,
- valamint a 14. havi nyugdíjat bevezető
intézkedések eredményeként egyre nagyobb számban álltak Orbán Viktor mellé.
Fidesz-KDNP: Nyár vége óta kezdeményező szerepben
A közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi 3 hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették: amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között az két-és háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességének biztosítása révén – addig
Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos SZJA-ról, jelentős ÁFA-emelésről és a társasági adó megemeléséről szól.
A Központ a részletes adatokat ismertetve közölte:
A decemberi adatfelvétel alapján a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka a Fidesz-KDNP, 40 százalékuk a Tisza Párt, míg 6 százalékuk a Mi Hazánk országos listáját támogatná egy most vasárnap esedékes választáson.
Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) és a Demokratikus Koalíció (2 százalék) sem.