Magasan vezet a Fidesz, az ősz is neki kedvezett

Az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján egyértelműen fordult a nyár előtti trend: a novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került – olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében.

Fidesz-Tisza: 48-41, ebből a pozícióból várhatják az országgyűlési választásig hátralévő bő négy hónapot

Fotó: Alapjogokért Központ

A Fidesz továbbra is a biztonság záloga

A trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül:

a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat,

a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások,

valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.

A Tisza Párt aláásná a munkaalapú társadalmat

A Tisza Párt részéről ezzel szemben egy valóban alaposan előkészített, de eltitkolt, radikális baloldali adóemelési javaslatcsomagtól volt hangos a november, mely

többek között szja-emelést, a családtámogatások redukálását és privatizált nyugdíjrendszert irányoz elő.

Ez mutatja a két oldal közötti dimenzionális különbséget, hisz Magyar Péter tervei alapjaiban ásnák alá a munkaalapú, családbarát és a nyugdíjak kiszámítható emelésére épülő társadalmi modellt.

Mindeközben

Orbán Viktor Washingtonban és Moszkvában is képes volt biztosítani a rezsicsökkentés fenntartását,

és a világpolitikai színpadon érdemi szereplőként tudott közvetíteni a nagyhatalmak között, hogy közelebb kerüljenek az Ukrajnában dúló konfliktus lezárásához. Emellett a vizsgált időszakban publikált közvélemény-kutatások – így a Központé, mely 48-41-es Fidesz-előnyt mért novemberben – is azt igazolják, hogy

a jobboldal stabilizálni tudta vezető pozícióját, míg Magyar Péterék nem voltak képesek új szimpatizánsokat begyűjteni.

A kommunikációs térben is előny a jobboldalon

A kommunikációs térben a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlései mellett az ATV-nek adott interjújával is komoly figyelmet keltett,

míg baloldali kihívója pedig a hónap elején az adatszivárgási botrány miatt robogott a politikai vakvágányon,

melyből a tervezett kitörési pont a jelöltállítás volt, de végül a jelöltek baloldali múltja miatt ez is magyarázkodásba torkollott.