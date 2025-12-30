Államtitkár: A napelem-forradalom után jön az energiatároló-forradalom!

„Napelem-forradalom után tárolói forradalom jön!” – jelentette ki közösségi oldalán Czepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: 2010-ben még alig 300 naperőmű működött Magyarországon, ez a szám ma már 320 ezer felett jár. Hasonló szintlépésre van szükség az energiatárolásban is.

A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ad a napelemmel rendelkező vagy azt telepíteni tervező családoknak akkumulátor és szükség esetén inverter beszerzésére, felszerelésére (Fotó: Jászai Csaba /MTI)

Czepek Gábor emlékeztetett a kormány döntésére, miszerint

2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás igényelhető a napelemmel rendelkező vagy azt telepíteni tervező családoknak akkumulátor és szükség esetén inverter beszerzésére, felszerelésére.

A pályázati kiírás január 15-én megismerhetővé válik, pályázni pedig február elejétől lehet. Az államtitkár a posztban azt ígérte, folyamatosan jelentkezik majd a további részletekkel.

Energiatárolás – mennyi időre elegendő a kapacitás?

Ahogy arról az Origo is már beszámolt, a program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. A pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert.

A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra kapacitású akkumulátorok telepítése a cél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az energiatároló tíz kilowattóra villamos energiát képes felvenni és később visszatáplálni a háztartás belső hálózatába, de az a fogyasztástól függ, hogy a tárolt mennyiség hány üzemórára elegendő. Nagyságrendileg négy–hat üzemórányi energia tárolható el így, de alacsony fogyasztás mellett ez több is lehet.