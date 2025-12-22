Frei Tamás: Életemben láttam még ennyi gazdag ukránt és ukrán luxusautót a Cote d'Azur-ön 

„Én életemben annyi luxus ukrán autót és gazdag ukrán embert nem láttam, mint (mostanság) a Cote d'Azur-ön. Tehát nagyon sokan érdekeltek szerintem abban, hogy még ott is, hogy folytatódjon. Szóval ez nem ilyen egyszerű." – fogalmazott Frei Tamás a Mandinert műsorában, javasolva Zelenszkij elnöknek, hogy fogadja el az amerikai békejavaslatot.
Szalai Zoltán műsorvezető konkrét kérédésére, amely arra irányult, hogy az író mit javasolna Zelenszkij elnöknek a béketervvel kapcsolatosan, Frei Tamás kertelés nélkül kijelentette:
Fogadja el. Ez itt a vége"
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy kútba eshet az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló megállapodás.
A portugál miniszterelnökkel, Luís Montenegróval közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón az ukrán elnök azt mondta:
Jelenleg nincs megállapodás, és az sem biztos, hogy lesz.
Szerinte csak akkor lehet egyezségről beszélni, ha azt az érintett országok vezetői aláírják, és ezzel párhuzamosan a harcok is megszűnnek.
A kijelentés időzítése különösen beszédes annak fényében, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, Washington akár már ezen a héten közelebb hozhatja egymáshoz Moszkvát és Kijevet.
Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az Egyesült Államok nem tudja rákényszeríteni a feleket a megállapodásra.
Vlagyimir Putyin orosz elnök eközben az Év végi értékelőben ismét jelezte: Oroszország azonnal kész leállítani a harcokat, amennyiben teljesülnek Moszkva biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei, és nyitott a békés rendezésre.
Az ukránok és az aranybudi
Zelenszkij mindemellett államfői tevékenysége eddigi legkomolyabb politikai válságával néz szembe. Az immár hónapok óta folyó
korrupció és pénzmosás miatt elrendelt nyomozásban több közeli szövetségesét is azzal vádolják, hogy a háború idején százmillió dolláros összeget sikkasztottak el az ország energiaágazatából.
A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki feltárta: Zelenszkij egyik régi üzlettársa arannyal bevont vécével felszerelt luxuslakásban élt – és az elnök maga is megfordult ott.