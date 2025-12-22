Frei Tamás: Életemben láttam még ennyi gazdag ukránt és ukrán luxusautót a Cote d'Azur-ön 

„Én életemben annyi luxus ukrán autót és gazdag ukrán embert nem láttam, mint (mostanság) a Cote d'Azur-ön. Tehát nagyon sokan érdekeltek szerintem abban, hogy még ott is, hogy folytatódjon. Szóval ez nem ilyen egyszerű." – fogalmazott Frei Tamás a Mandinert műsorában, javasolva Zelenszkij elnöknek, hogy fogadja el az amerikai békejavaslatot.

Frei Tamás azt javasolná Zelenszkij elnöknek, hogy fogadja el az amerikai békejavaslatot Fotó: Hatlaczki Balázs

Szalai Zoltán műsorvezető konkrét kérédésére, amely arra irányult, hogy az író mit javasolna Zelenszkij elnöknek a béketervvel kapcsolatosan, Frei Tamás kertelés nélkül kijelentette:

Fogadja el. Ez itt a vége"

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy kútba eshet az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló megállapodás.

A portugál miniszterelnökkel, Luís Montenegróval közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón az ukrán elnök azt mondta:

Jelenleg nincs megállapodás, és az sem biztos, hogy lesz.

Szerinte csak akkor lehet egyezségről beszélni, ha azt az érintett országok vezetői aláírják, és ezzel párhuzamosan a harcok is megszűnnek.

A kijelentés időzítése különösen beszédes annak fényében, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, Washington akár már ezen a héten közelebb hozhatja egymáshoz Moszkvát és Kijevet.

Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az Egyesült Államok nem tudja rákényszeríteni a feleket a megállapodásra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök eközben az Év végi értékelőben ismét jelezte: Oroszország azonnal kész leállítani a harcokat, amennyiben teljesülnek Moszkva biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei, és nyitott a békés rendezésre.