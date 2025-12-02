Hírlevél

Igazság Órájában

Menczer Tamás: Friderikusz Sándor politikai műsorai és beszélgetései vállalhatatlanok

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a műsorvezető politikai műsorait a tökéletes tájékozatlanság és felkészületlenség jellemzi.
Igazság ÓrájábanUkrajnaMenczer Tamás

– Friderikusz elképesztően tehetséges, a politikai műsorai és beszélgetései, azonban vállalhatatlanok – mondta el az Igazság Órájában Menczer Tamás. 

Menczer Tamás, MenczerTamás
Menczer Tamás az Igazság órájában
Fotó: YouTube/Igazság órája

Vállalhatatlan műsorok

Friderikusz, aki egy tehetséges ember, vállalhatatlan politikai műsorokat készít. Ennek egyik oka a tökéletes tájékozatlanság és felkészületlenség. A másik pedig az lehet, hogy elragadja az érzelem. Esetleg harmadik lehet a kettőnek a kombinációja, de én ezt tartom valószínűnek

– jelentette ki Menczer. Kiemelte, amikor Friderikusz Sándor arról beszél, hogy Orbán Viktor mit mond, hogy gyűlöli Ukrajnát, akkor nem veszi figyelembe azt, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kezdete óta. 

Befogadtunk egy csomó embert, egy csomó embernek segítünk itt. Táboroztatunk gyerekeket, rengeteg segélyszállítmány ment oda, villamosenergiát exportálunk, a legnagyobb mennyiségét Ukrajna villamosenergiának Magyarországon keresztül és Magyarországtól szerződve, és egy csomó mindent lehetne mondani

– tette hozzá Menczer.

 

