Menczer Tamás: Friderikusz Sándor politikai műsorai és beszélgetései vállalhatatlanok

– Friderikusz elképesztően tehetséges, a politikai műsorai és beszélgetései, azonban vállalhatatlanok – mondta el az Igazság Órájában Menczer Tamás.
Vállalhatatlan műsorok
Friderikusz, aki egy tehetséges ember, vállalhatatlan politikai műsorokat készít. Ennek egyik oka a tökéletes tájékozatlanság és felkészületlenség. A másik pedig az lehet, hogy elragadja az érzelem. Esetleg harmadik lehet a kettőnek a kombinációja, de én ezt tartom valószínűnek
– jelentette ki Menczer. Kiemelte, amikor Friderikusz Sándor arról beszél, hogy Orbán Viktor mit mond, hogy gyűlöli Ukrajnát, akkor nem veszi figyelembe azt, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kezdete óta.
Befogadtunk egy csomó embert, egy csomó embernek segítünk itt. Táboroztatunk gyerekeket, rengeteg segélyszállítmány ment oda, villamosenergiát exportálunk, a legnagyobb mennyiségét Ukrajna villamosenergiának Magyarországon keresztül és Magyarországtól szerződve, és egy csomó mindent lehetne mondani
– tette hozzá Menczer.