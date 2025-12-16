Baloldali rádiósból tiszás jelölt: így lett Gajdos László Magyar Péter nyíregyházi embere

Hírlevél
Magyar Péter Nyíregyházán a helyi állatkert vezetőjét, egy régi baloldali kötődésű szereplőt mutatott be a Tisza Párt jelöltjeként. Gajdos László pedig jóval több, mint bohókás állatszerető bácsi: pályája a KISZ-es médiavilágtól az MSZP-s kinevezéseken át vezetett a tiszás politikáig.
Magyar Péter egy nyíregyházi rendezvényen jelentette be, hogy a helyi állatkert igazgatója, Gajdos László lesz a Tisza Párt jelöltje az egyik választókerületben. Előválasztás nem volt, a döntés „közfelkiáltással” született meg, miközben a jelöltet a párt igyekezett politikailag középen álló szakemberként bemutatni. A háttér azonban egészen mást mutat.

Gajdos László
Gajdos László rengeteg szállal kötődik az óbaloldalhoz (Forrás: ADT, Kelet-Magyarország, 2010. május (67. évfolyam, 101-124. szám)2010-05-03 / 101. szám)

KISZ-es rádiótól az MSZP-s kinevezésig

Gajdos László pályafutása a helyi médiában indult, ahol baloldali, rendszerkonform műsorokkal dolgozott, köztük a sokatmondó című KISZ-gmk adással. Saját bevallása szerint rendszeresen keresték politikai pártok jelöltként – egy kivétellel. 

A Fidesz soha nem keresett”

 – mondta egy interjúban, ami azt jelenti: kizárólag baloldali megkeresésekről volt szó. A rádiós múlt után 1996-ban az MSZP-s városvezetés nevezte ki a nyíregyházi állatkert élére, annak ellenére, hogy korábban tíz évig újságíróként dolgozott, állatkerti vezetői tapasztalata nem volt.

Kocsis Máté: Őszinteségi rohamok a Tisza pártban

Folyamatos önmarketing

Gajdos karrierjét végigkísérte az MSZ(M)P és a baloldali városvezetés támogatása. A park fejlesztéseinél rendszeresen jelentek meg baloldali politikusok, köztük kormánytagok és állami vezetők is. Az igazgató nemcsak szakmai, hanem médiabeli jelenlétével is tudatosan építette saját imázsát: a hóbortos, állatszerető figura mögött következetes politikai kötődés húzódott meg. Nem véletlen, hogy a Fidesz soha nem kereste meg – Nyíregyházán köztudott volt baloldali elköteleződése.

Gajdos László
Gajdos László, Csabai Lászlóné (MSZP) társaságában.  (Forrás: NYIRON)

Állatszeretet mint politikai pajzs?

A Tisza Párt kommunikációja szerint Gajdos László ideális jelölt: állatkert-igazgató, kölyökállatokkal körülvéve, nehezen támadható karakter. A logika egyszerű: aki az állatokat szereti, az nem lehet rossz ember. A jelölés körülményei azonban sok kérdést vetnek fel. Gajdos először nemet mondott, majd Magyar Péter személyes tárgyalása után mégis igent – ráadásul biztos befutó listás hely ígéretével. A választókerületet addig üresen hagyták. A történet így nem a „véletlenek láncolata”, hanem egy tudatos politikai döntés benyomását kelti.

