Baloldali rádiósból tiszás jelölt: így lett Gajdos László Magyar Péter nyíregyházi embere

Magyar Péter egy nyíregyházi rendezvényen jelentette be, hogy a helyi állatkert igazgatója, Gajdos László lesz a Tisza Párt jelöltje az egyik választókerületben. Előválasztás nem volt, a döntés „közfelkiáltással” született meg, miközben a jelöltet a párt igyekezett politikailag középen álló szakemberként bemutatni. A háttér azonban egészen mást mutat.

Gajdos László rengeteg szállal kötődik az óbaloldalhoz (Forrás: ADT, Kelet-Magyarország, 2010. május (67. évfolyam, 101-124. szám)2010-05-03 / 101. szám)

KISZ-es rádiótól az MSZP-s kinevezésig

Gajdos László pályafutása a helyi médiában indult, ahol baloldali, rendszerkonform műsorokkal dolgozott, köztük a sokatmondó című KISZ-gmk adással. Saját bevallása szerint rendszeresen keresték politikai pártok jelöltként – egy kivétellel.

A Fidesz soha nem keresett”

– mondta egy interjúban, ami azt jelenti: kizárólag baloldali megkeresésekről volt szó. A rádiós múlt után 1996-ban az MSZP-s városvezetés nevezte ki a nyíregyházi állatkert élére, annak ellenére, hogy korábban tíz évig újságíróként dolgozott, állatkerti vezetői tapasztalata nem volt.