Mutatjuk a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektorának üzenetét – videó

Az egyetemek az egyházak után a második legrégebben működő intézményrendszere a civilizációnak – hívta fel a figyelmet Dux László, a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora a szegedi háborúellenes gyűlésen szombaton.

A szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora szerint bizakodnunk kell, hogy a béke erői elérik céljukat

Fotó: YouTube/HírTV

A beszélgetés alatt elhangzott, hogy nyugaton nem példa nélküli, hogy zseniálisan felkészült, világhírű professzorok is milyen szinten gyávulnak el, amikor fontos, a társadalmakat szétfeszítő problémákról kell beszélni. Ezzel kapcsolatban a rektor megjegyezte:

„A múlt eseményeit elemezni, továbbadni hitelesen a fiatal generációk felé éppen olyan fontos, mint a jövőt kémlelni, hogy melyek azok a területek, ahol akár háborús konfliktusokhoz is vezethetnek korunk megoldatlan problémái. Elég itt a

klímaváltozás, a migráció, az energiakrízis, a korlátlan gazdasági növekedés, a demográfiai problémáinak az átadása.”

A Gál Ferenc Egyetem hiteles tudásbázis

Az egyetem rektora rámutatott: a magyar egyetemi életben fontos, hogy hiteles oktatók hitelesen adják tovább ezeket az ismereteket.

Bizakodnunk kell, hogy a béke erői higgadt, józan érvelésükkel előbb-utóbb elérik a céljukat, ez a rendezvény is ehhez ad egy erős támogatást”

– hangsúlyozta a professzor.