Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Ez még a kutatókat is sokkolta – egy növény felborítja a biológia szabályait

dux lászló

Mutatjuk a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektorának üzenetét – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiteles oktatók hitelesen adják tovább az ismereteket. A múlt eseményeit elemezni, továbbadni hitelesen a fiatal generációk felé éppen olyan fontos, mint a jövőt kémlelni – mondta el Dux László, a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora a szegedi háborúellenes gyűlésen szombaton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dux lászlóDPKHáborúellenes Gyűlésgál ferenc egyetemerőegyetembéke

Az egyetemek az egyházak után a második legrégebben működő intézményrendszere a civilizációnak – hívta fel a figyelmet Dux László, a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora a szegedi háborúellenes gyűlésen szombaton.

Gál Ferenc Egyetem, GálFerencEgyetemrektora, DuxLászló, Dux László,
A szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora szerint bizakodnunk kell, hogy a béke erői elérik céljukat
Fotó: YouTube/HírTV

A beszélgetés alatt elhangzott, hogy nyugaton nem példa nélküli, hogy zseniálisan felkészült, világhírű professzorok is milyen szinten gyávulnak el, amikor fontos, a társadalmakat szétfeszítő problémákról kell beszélni. Ezzel kapcsolatban a rektor megjegyezte:

„A múlt eseményeit elemezni, továbbadni hitelesen a fiatal generációk felé éppen olyan fontos, mint a jövőt kémlelni, hogy melyek azok a területek, ahol akár háborús konfliktusokhoz is vezethetnek korunk megoldatlan problémái. Elég itt a

klímaváltozás, a migráció, az energiakrízis, a korlátlan gazdasági növekedés, a demográfiai problémáinak az átadása.”

A Gál Ferenc Egyetem hiteles tudásbázis

Az egyetem rektora rámutatott: a magyar egyetemi életben fontos, hogy hiteles oktatók hitelesen adják tovább ezeket az ismereteket.

Bizakodnunk kell, hogy a béke erői higgadt, józan érvelésükkel előbb-utóbb elérik a céljukat, ez a rendezvény is ehhez ad egy erős támogatást”

hangsúlyozta a professzor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!