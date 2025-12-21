Mutatjuk a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektorának üzenetét – videó

Az egyetemek az egyházak után a második legrégebben működő intézményrendszere a civilizációnak – hívta fel a figyelmet Dux László, a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora a szegedi háborúellenes gyűlésen szombaton.
A beszélgetés alatt elhangzott, hogy nyugaton nem példa nélküli, hogy zseniálisan felkészült, világhírű professzorok is milyen szinten gyávulnak el, amikor fontos, a társadalmakat szétfeszítő problémákról kell beszélni. Ezzel kapcsolatban a rektor megjegyezte:
„A múlt eseményeit elemezni, továbbadni hitelesen a fiatal generációk felé éppen olyan fontos, mint a jövőt kémlelni, hogy melyek azok a területek, ahol akár háborús konfliktusokhoz is vezethetnek korunk megoldatlan problémái. Elég itt a
klímaváltozás, a migráció, az energiakrízis, a korlátlan gazdasági növekedés, a demográfiai problémáinak az átadása.”
A Gál Ferenc Egyetem hiteles tudásbázis
Az egyetem rektora rámutatott: a magyar egyetemi életben fontos, hogy hiteles oktatók hitelesen adják tovább ezeket az ismereteket.
Bizakodnunk kell, hogy a béke erői higgadt, józan érvelésükkel előbb-utóbb elérik a céljukat, ez a rendezvény is ehhez ad egy erős támogatást”
– hangsúlyozta a professzor.