Gazdatüntetés Brüsszelben: az európai gazdák és családok változást akarnak

Magyar gazdák is csatlakoztak ahhoz a több ezer mezőgazdasági dolgozóhoz, akik az európai agráriumot sújtó felelőtlen döntések ellen tiltakoztak Brüsszelben. Elegük van abból, hogy az ideológiai célok érdekében újabb és újabb terheket raknak rájuk, miközben a rossz döntések következményeit az emberek fizetik meg – értékelte Orbán Balázs a Brüsszelben zajló gazdatüntetést.
A miniszterelnök politikai igazgatója pénteken a Facebook-oldalán azt írta, a gazdáknak elegük van abból, hogy az ideológiai célok érdekében az EU újabb és újabb terheket rak rájuk, miközben a döntések következményeit az európai emberek fizetik meg.
A tiltakozások világos üzenetet hordoznak: az európai gazdák és családok változást akarnak”
– közölte Orbán Balázs.
„Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, és a nemzeti érdekek mentén a józan irányt képviseli Brüsszelben”
– tette hozzá a politikai igazgató.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!