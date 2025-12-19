Hírlevél
Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Putyin következő lépése mindent boríthat – váratlan fordulat jöhet

Gazdatüntetés Brüsszelben: az európai gazdák és családok változást akarnak

Magyar gazdák is csatlakoztak ahhoz a több ezer mezőgazdasági dolgozóhoz, akik az európai agráriumot sújtó felelőtlen döntések ellen tiltakoztak Brüsszelben. Elegük van abból, hogy az ideológiai célok érdekében újabb és újabb terheket raknak rájuk, miközben a rossz döntések következményeit az emberek fizetik meg – értékelte Orbán Balázs a Brüsszelben zajló gazdatüntetést.
A miniszterelnök politikai igazgatója pénteken a Facebook-oldalán azt írta, a gazdáknak elegük van abból, hogy az ideológiai célok érdekében az EU újabb és újabb terheket rak rájuk, miközben a döntések következményeit az európai emberek fizetik meg.

Rohamrendőrök az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetésen az Európai Parlament épületénél Brüsszelben 2025. december 18-án, az EU-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozója idején. MTI/EPA/Olivier Matthys
Rohamrendőrök az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetésen az Európai Parlament épületénél Brüsszelben, 2025. december 18-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

A tiltakozások világos üzenetet hordoznak: az európai gazdák és családok változást akarnak” 

– közölte Orbán Balázs. 

„Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, és a nemzeti érdekek mentén a józan irányt képviseli Brüsszelben” 

– tette hozzá a politikai igazgató.

 

