Gazdatüntetés Brüsszelben: az európai gazdák és családok változást akarnak

Magyar gazdák is csatlakoztak ahhoz a több ezer mezőgazdasági dolgozóhoz, akik az európai agráriumot sújtó felelőtlen döntések ellen tiltakoztak Brüsszelben. Elegük van abból, hogy az ideológiai célok érdekében újabb és újabb terheket raknak rájuk, miközben a rossz döntések következményeit az emberek fizetik meg – értékelte Orbán Balázs a Brüsszelben zajló gazdatüntetést.

Vágólapra másolva!

A miniszterelnök politikai igazgatója pénteken a Facebook-oldalán azt írta, a gazdáknak elegük van abból, hogy az ideológiai célok érdekében az EU újabb és újabb terheket rak rájuk, miközben a döntések következményeit az európai emberek fizetik meg. Rohamrendőrök az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetésen az Európai Parlament épületénél Brüsszelben, 2025. december 18-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys) A tiltakozások világos üzenetet hordoznak: az európai gazdák és családok változást akarnak” – közölte Orbán Balázs. „Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, és a nemzeti érdekek mentén a józan irányt képviseli Brüsszelben” – tette hozzá a politikai igazgató.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!