Petárdák és könnygáz Brüsszelben: durvul a gazdatüntetés – videó

Traktorokkal az uniós agrárpolitika ellen

A belga főváros utcáit több száz traktor lepte el, a gazdák szerint ugyanis az Európai Unió agrárpolitikája ellehetetleníti a megélhetésüket.

Kezd elszabadulni a pokol”

– hangzott el a HírTV tudósításában, miközben a rendőrök és a tüntetők között folyamatosak voltak az összecsapások.

A demonstrációval egy időben az Európai Tanácsban is napirendre kerülhet az ügy, az ülésen Orbán Viktor is részt vesz. A miniszterelnök egyértelműen a gazdák mellé állt, és 100 százalékig igazat adott nekik. Orbán Viktor szerint a feszültség egyik fő oka Ursula von der Leyen terve, miszerint alá akarják íratni a Mercosur-megállapodást, amely súlyos csapást mérne az európai – köztük a magyar – gazdákra.