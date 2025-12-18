Petárdák és könnygáz Brüsszelben: durvul a gazdatüntetés – videó

Hírlevél
Káoszba fulladt Brüsszel belvárosa, miután több ezer gazda vonult utcára az uniós agrárpolitika ellen tiltakozva. A rendőrök könnygázt vetettek be a gazdatüntetés résztvevőivel szemben, miközben traktorok százai bénították meg a belga fővárost.
A brüsszeli gazdatüntetés gyorsan erőszakossá vált: a tüntetők krumplival, füstbombákkal és petárdákkal dobálták a rendőröket. A helyszínen egyre feszültebbé vált a hangulat, a hatóságok először vízágyúkkal próbálták visszaszorítani a tömeget, majd könnygázt vetettek be.

gazdatüntetés
A gazdatüntetés gyorsan erőszakossá vált: a tüntetők krumplival, füstbombákkal és petárdákkal dobálták a rendőröket (Forrás: Brussels Times)
Traktorok lepték el Brüsszel utcáit, hatalmas tüntetés lesz az EU vezetése ellen – videó

Traktorokkal az uniós agrárpolitika ellen

A belga főváros utcáit több száz traktor lepte el, a gazdák szerint ugyanis az Európai Unió agrárpolitikája ellehetetleníti a megélhetésüket. 

Kezd elszabadulni a pokol” 

– hangzott el a HírTV tudósításában, miközben a rendőrök és a tüntetők között folyamatosak voltak az összecsapások.
A demonstrációval egy időben az Európai Tanácsban is napirendre kerülhet az ügy, az ülésen Orbán Viktor is részt vesz. A miniszterelnök egyértelműen a gazdák mellé állt, és 100 százalékig igazat adott nekik. Orbán Viktor szerint a feszültség egyik fő oka Ursula von der Leyen terve, miszerint alá akarják íratni a Mercosur-megállapodást, amely súlyos csapást mérne az európai – köztük a magyar – gazdákra.

