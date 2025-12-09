Giró-Szász András: Amíg Orbán Viktor ikon lehet Nyugat-Európában, Magyar Péter csak egy báb

Ha belegondolunk abba, hogy mit mondtak a Tisza tanácsadói, szakértői, akik hozzájuk köthetők, miután kiszivárogtak ezek a dokumentumok, vagy mit mondtak az elmúlt húsz évben a baloldalon, akkor nem kérdés, hogy a Tisza megszorítócsomagja hiteles-e – reagált Giró-Szász András politikai tanácsadó, aki egyben megjegyzi, az utóbbi időben látni lehet olyan embereket Magyar Péter mellett, akik már 2006-tól a magyar baloldali „politikacsinálásban” is részt vettek, ilyen például Szigetvári Viktor, de az sem véletlen, hogy a Tisza Párt Kármán Andrást választotta gazdasági szakértőnek.

Giró-Szász András: Magyar Péter vitakészsége olyan, mint Gyurcsányé 2006-ban (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)

– Kármán András szűk évig tagja is volt a 2010 utáni Orbán-kormányzatnak, neki azért kellett távoznia, mert ellenezte az IMF-el való szakítást. Emlékeztetett, a Világbank azt is megmondta akkor, hogy a felvett hitelt mire, milyen formában lehet, és mire kell költeni – mutatott rá a politikai tanácsadó.

Érdemi vita helyett kinyilatkoztatás folyik a baloldalon

A politikai tanácsadó úgy véli, a progresszív oldal nehezen viseli el, ha versenyezni kell, ezért mindig megpróbálja a zsűri szerepét átvenni, kinyilatkoztat, ahelyett, hogy vizsgálná vagy érdemi vitát folytatna a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjáról. – Nem érdemi vita folyik erről, hanem evidensnek mondják, hogy ezt a kormányoldal találta ki.

Giró-Szász András szerint frusztráltak a baloldali politikusok és a megmondóemberek, mert részei voltak a rendszerváltás előttről átívelő rendszernek, ahol megmondták, mi a helyes, mi a szalonképes. Mint fogalmazott, ez a pálca sokadszor került ki a kezükből, ami ettől úgy érzik, ez az utolsó esélyük, hogy visszakerüljenek a fókuszba.

Az az ember, aki egyik napról a másikra lett az ellenzék vezérlő csillaga, mindent elmond a baloldal állapotáról. Ez egy újabb projekt ugyanattól a cégtől”

– jegyezte meg.

Meglátása szerint számos módon próbálkoztak azzal, hogy az ő képükbe nem illeszkedő Orbán-kormány hogyan dönthető meg. Giró szerint

amíg a hazai kormányzás, Orbán Viktor ikon lehet egész Nyugat-Európában, addig Magyar Péter csak egy báb, akit felhasználnak.

Magyar Péter vitakészsége olyan, mint Gyurcsányé 2006-ban

A politikai tanácsadó arra is kitért, tudjuk, miért abszurd az a felvetés, hogy Orbán Viktor Magyar Péterrel vitázzon: a két személy egészen más, Magyar Péter vitakészsége pont úgy van összerakva, mint Gyurcsányé 2006-ban. – Mondhat bármit, és utána kiderülhet, hogy nem úgy van valójában – vélekedett Giró-Szász.