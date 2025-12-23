Elképesztő számok, tarol a Gondosóra

Közel egymillió felhasználó, valódi segítség

A bejegyzés szerint a Gondosórát már több mint 950 ezren használják, ami önmagában is jelzi a program iránti bizalmat és társadalmi szükségességet. Koncz Zsófia a Bálnában megrendezett Gondosóra Évzárón külön köszönetet mondott a Gondosóra csapatának lelkiismeretes és elkötelezett munkájáért, amelynek köszönhetően az idősek gyors segítséget kaphatnak vészhelyzetben.