Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

Gondosóra Program

Elképesztő számok, tarol a Gondosóra

Koncz Zsófia szerint a Gondosóra program nemcsak Magyarországon, hanem világszinten is példaértékű kezdeményezés. Az eszköz az év minden napján, a nap 24 órájában vigyáz az idős emberek biztonságára.
Gondosóra ProgramidősekKoncz Zsófia

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár közösségi oldalán emelte ki a Gondosóra program jelentőségét, hangsúlyozva: 

Gondosóra
A Gondosóra program nemcsak Magyarországon, hanem világszinten is példaértékű kezdeményezés (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

A Gondosóra a világon egyedülálló, az év 365 napján, napi 24 órában vigyáz idős szeretteinkre.” 

A politikus rámutatott, hogy a kezdeményezés az elmúlt években számos emberéletet mentett meg, miközben egyre több család számára nyújt megnyugvást.

Közel egymillió felhasználó, valódi segítség

A bejegyzés szerint a Gondosórát már több mint 950 ezren használják, ami önmagában is jelzi a program iránti bizalmat és társadalmi szükségességet. Koncz Zsófia a Bálnában megrendezett Gondosóra Évzárón külön köszönetet mondott a Gondosóra csapatának lelkiismeretes és elkötelezett munkájáért, amelynek köszönhetően az idősek gyors segítséget kaphatnak vészhelyzetben. 

 

 

 

 

