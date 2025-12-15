Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Ezt tudnia kell!

Új szabályok jövőre, autósok, figyelem! – ezek nélkül megbírságolhatják

gulyás gergely

Magyar Péterben sincs ellenérzés, hogy Dobrev Klárával frigyre lépjen – Gulyás Gergely az Igazság órájában

1 órája
A hétfői adás vendége a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz. Gulyás Gergely Németh Balázs műsorvezetővel beszélget arról is, hogy Európában is komoly fenyegetettsége van a karácsonyi vásároknak, továbbá a nemzeti konzultáció fontosságáról és sikeréről is szó lesz. Cikkünk frissül.
Itthon már azért is támadnak a liberális sajtóban, mert a mohácsi háborúellenes gyűlésen közösen imádkoztak a békéért. Készül Orbán Viktor és a magyar kormány az uniós csúcsra, ahol nagy csatát fognak vívni a szuverenitásunkért. Ebben nagy erősítés az újabb nemzeti konzultáció eredménye: 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Gulyás Gergely az Igazság órájában.

Abstract technology futuristic digital concept square pattern with lighting glowing particles square elements on dark blue background. Vector illustration
Gulyás Gergely az Igazság órájában 
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Nagykőrösön időközin nagy különbséggel nyert a Fidesz.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban elmondta, jó állapotban van a Fidesz, látszik az eredményből – amit azért a helyén kell kezelni, hiszen nagy megállapításokra nem lehet következtetni egy ilyen választásból –, örülni kell az eredménynek. A kampány előtt állunk, javítani szoktunk az eredményeken a kampányidőszakban.

A nyugati világban nincs biztonságban a zsidóság

A nyugati világ azonban nincs jó állapotban, hangzott el a műsorban. A karácsonyi vásárokon rendszeres atrocitások vannak és a mostani ausztráliai eset kapcsán megjegyezte a miniszter, hogy a világban egyre több helyen nincs biztonságban a zsidó közösség.

Itthon egy ilyen rendezvényen nincs kockázat, nyugodtan részt lehet venni karácsonyi vásárokon és vallási ünnepeken is

– mondta el a miniszter.

Lassan az arab világ közelebb áll a karácsonyhoz, mint Nyugat-Európa, ha elutazik az ember karácsonyi időszakban oda, akkor feldíszített karácsonyfákkal találkozik, míg

a nyugati világban egyre kockázatosabb bármilyen karácsonyi ünnepséget tartani, de akár még az ünnep elnevezését is megváltoztatják – tette hozzá.

Az EU kizárja magát a pánzügyi befektetésekért folytatott versenyből

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása felér egy hadüzenettel, mondta a miniszterelnök korábban, Gulyás megjegyezte, nincs jogi alapja annak, amit az EU tervez.

Óriási veszély a dologban, hogy abban a versenyben, amiben a pénzügyi befektetésekért zajlik, Európa diszkvalifikálja magát

– közölte.

Kína és az arab világ miért fektetne be Európában, ha például egy arab ország hoz egy olyan törvényt, ami nem tetszik az EU-nak, akkor befagyaszthatják a befektetett pénzét – mondta Gulyás.

A mai világban már nagyon sok helyen lehet pénzügyi befektetéseket végezni, miért pont Európába hoznák, ha itt veszélyben tudhatják a befektetésüket – mutatott rá a miniszter.

Az EU kialakított egy hazug konstrukciót, kifogy a pénzéből, az európai gazdasági helyzet nem túl fényes, és ahelyett, hogy lezárná a háborút, megpróbálja tovább pénzelni, éppen ezért más eszközökhöz nyúlna:

közös hitelt vegyen fel a tagállamokkal közösen vagy az oroszok befagyasztott pénzéhez nyúlna

– mutatott rá a tervre Gulyás.

Ukrajna eddig mindig rosszul járt azzal, hogy nem kötött békét

Gulyás Gergely a háborúval és a nyugati háborús készülődéssel kapcsolatban megjegyezte, elkezdtek három és fél éve egy téves politikát és nincsenek abban a helyzetben, hogy váltsanak.

Amit az EU vezetői tesznek, az háborúhoz vezethet,

ezért kell nemet mondani a brüsszeli tervekre. Amit Európa csinál, az perspektíva nélküli, hiszen Ukrajna csak akkor állhatna jobban a háborúban, ha katonákat küldenének oda az európai országok. Ha ez nem történik meg, akkor az oroszok tovább folytatják a területfoglalást.

Nincs reális esély arra, hogy Ukrajna visszaszerezze területeit

– mutatott rá.

Amit most Európa tesz, az a háború meghosszabbítását jelenti.

Eddig mindig azt láttuk, hogy amikor a béke reális opció volt, Ukrajna rosszul járt azzal, hogy nem kötött békét.

A nemzeti konzultáció óriási teljesítmény

A nemzeti konzultáció kapcsán a miniszter elmondta, minden konzultációt követően a magyar kormány el tudja mondani, hogy emögött a magyar választópolgárok véleménye van.

Ilyen arányú részvétel igen erős felhatalmazás, még ha a baloldalon nem is ismerik el.

Meg kell nézni a világban, hogy milyen hasonló kezdeményezések történnek, a magyar nemzeti konzultáció plda nélküli.

Összeáll a baloldal, DK-Tisza kombó jöhet

A szombati tüntetéssel kapcsolatban a miniszter megjegyezte, a Tisza is egy baloldal által kezdeményezett ügyet karolt fel. A DK kezdte a Szőlő utcai ügyet, a Tisza folytatja, beszállt.

Magyar Péterben nincs ellenérzés, hogy Dobrev Klárával lépjen frigyre"

– közölte a miniszter a DK és a Tisza lehetséges összefogásával kapcsolatban. Azt is megjegyezve, hogy nem csak Dobrev Klárában van hajlam abban, hogy elmenjen a Tisza tüntetésére.

Cikkünk frissül.

 

