Magyar Péterben sincs ellenérzés, hogy Dobrev Klárával frigyre lépjen – Gulyás Gergely az Igazság órájában

Itthon már azért is támadnak a liberális sajtóban, mert a mohácsi háborúellenes gyűlésen közösen imádkoztak a békéért. Készül Orbán Viktor és a magyar kormány az uniós csúcsra, ahol nagy csatát fognak vívni a szuverenitásunkért. Ebben nagy erősítés az újabb nemzeti konzultáció eredménye: 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Gulyás Gergely az Igazság órájában.
Nagykőrösön időközin nagy különbséggel nyert a Fidesz.
Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban elmondta, jó állapotban van a Fidesz, látszik az eredményből – amit azért a helyén kell kezelni, hiszen nagy megállapításokra nem lehet következtetni egy ilyen választásból –, örülni kell az eredménynek. A kampány előtt állunk, javítani szoktunk az eredményeken a kampányidőszakban.
A nyugati világban nincs biztonságban a zsidóság
A nyugati világ azonban nincs jó állapotban, hangzott el a műsorban. A karácsonyi vásárokon rendszeres atrocitások vannak és a mostani ausztráliai eset kapcsán megjegyezte a miniszter, hogy a világban egyre több helyen nincs biztonságban a zsidó közösség.
Itthon egy ilyen rendezvényen nincs kockázat, nyugodtan részt lehet venni karácsonyi vásárokon és vallási ünnepeken is
– mondta el a miniszter.
Lassan az arab világ közelebb áll a karácsonyhoz, mint Nyugat-Európa, ha elutazik az ember karácsonyi időszakban oda, akkor feldíszített karácsonyfákkal találkozik, míg
a nyugati világban egyre kockázatosabb bármilyen karácsonyi ünnepséget tartani, de akár még az ünnep elnevezését is megváltoztatják – tette hozzá.
Az EU kizárja magát a pánzügyi befektetésekért folytatott versenyből
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása felér egy hadüzenettel, mondta a miniszterelnök korábban, Gulyás megjegyezte, nincs jogi alapja annak, amit az EU tervez.
Óriási veszély a dologban, hogy abban a versenyben, amiben a pénzügyi befektetésekért zajlik, Európa diszkvalifikálja magát
– közölte.
Kína és az arab világ miért fektetne be Európában, ha például egy arab ország hoz egy olyan törvényt, ami nem tetszik az EU-nak, akkor befagyaszthatják a befektetett pénzét – mondta Gulyás.
A mai világban már nagyon sok helyen lehet pénzügyi befektetéseket végezni, miért pont Európába hoznák, ha itt veszélyben tudhatják a befektetésüket – mutatott rá a miniszter.
Az EU kialakított egy hazug konstrukciót, kifogy a pénzéből, az európai gazdasági helyzet nem túl fényes, és ahelyett, hogy lezárná a háborút, megpróbálja tovább pénzelni, éppen ezért más eszközökhöz nyúlna:
közös hitelt vegyen fel a tagállamokkal közösen vagy az oroszok befagyasztott pénzéhez nyúlna
– mutatott rá a tervre Gulyás.
Ukrajna eddig mindig rosszul járt azzal, hogy nem kötött békét
Gulyás Gergely a háborúval és a nyugati háborús készülődéssel kapcsolatban megjegyezte, elkezdtek három és fél éve egy téves politikát és nincsenek abban a helyzetben, hogy váltsanak.
Amit az EU vezetői tesznek, az háborúhoz vezethet,
ezért kell nemet mondani a brüsszeli tervekre. Amit Európa csinál, az perspektíva nélküli, hiszen Ukrajna csak akkor állhatna jobban a háborúban, ha katonákat küldenének oda az európai országok. Ha ez nem történik meg, akkor az oroszok tovább folytatják a területfoglalást.
Nincs reális esély arra, hogy Ukrajna visszaszerezze területeit
– mutatott rá.
Amit most Európa tesz, az a háború meghosszabbítását jelenti.
Eddig mindig azt láttuk, hogy amikor a béke reális opció volt, Ukrajna rosszul járt azzal, hogy nem kötött békét.
A nemzeti konzultáció óriási teljesítmény
A nemzeti konzultáció kapcsán a miniszter elmondta, minden konzultációt követően a magyar kormány el tudja mondani, hogy emögött a magyar választópolgárok véleménye van.
Ilyen arányú részvétel igen erős felhatalmazás, még ha a baloldalon nem is ismerik el.
Meg kell nézni a világban, hogy milyen hasonló kezdeményezések történnek, a magyar nemzeti konzultáció plda nélküli.
Összeáll a baloldal, DK-Tisza kombó jöhet
A szombati tüntetéssel kapcsolatban a miniszter megjegyezte, a Tisza is egy baloldal által kezdeményezett ügyet karolt fel. A DK kezdte a Szőlő utcai ügyet, a Tisza folytatja, beszállt.
Magyar Péterben nincs ellenérzés, hogy Dobrev Klárával lépjen frigyre"
– közölte a miniszter a DK és a Tisza lehetséges összefogásával kapcsolatban. Azt is megjegyezve, hogy nem csak Dobrev Klárában van hajlam abban, hogy elmenjen a Tisza tüntetésére.
Cikkünk frissül.