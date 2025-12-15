Magyar Péterben sincs ellenérzés, hogy Dobrev Klárával frigyre lépjen – Gulyás Gergely az Igazság órájában

Itthon már azért is támadnak a liberális sajtóban, mert a mohácsi háborúellenes gyűlésen közösen imádkoztak a békéért. Készül Orbán Viktor és a magyar kormány az uniós csúcsra, ahol nagy csatát fognak vívni a szuverenitásunkért. Ebben nagy erősítés az újabb nemzeti konzultáció eredménye: 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Gulyás Gergely az Igazság órájában.

Gulyás Gergely az Igazság órájában

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Nagykőrösön időközin nagy különbséggel nyert a Fidesz.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban elmondta, jó állapotban van a Fidesz, látszik az eredményből – amit azért a helyén kell kezelni, hiszen nagy megállapításokra nem lehet következtetni egy ilyen választásból –, örülni kell az eredménynek. A kampány előtt állunk, javítani szoktunk az eredményeken a kampányidőszakban.

A nyugati világban nincs biztonságban a zsidóság

A nyugati világ azonban nincs jó állapotban, hangzott el a műsorban. A karácsonyi vásárokon rendszeres atrocitások vannak és a mostani ausztráliai eset kapcsán megjegyezte a miniszter, hogy a világban egyre több helyen nincs biztonságban a zsidó közösség.

Itthon egy ilyen rendezvényen nincs kockázat, nyugodtan részt lehet venni karácsonyi vásárokon és vallási ünnepeken is

– mondta el a miniszter.

Lassan az arab világ közelebb áll a karácsonyhoz, mint Nyugat-Európa, ha elutazik az ember karácsonyi időszakban oda, akkor feldíszített karácsonyfákkal találkozik, míg

a nyugati világban egyre kockázatosabb bármilyen karácsonyi ünnepséget tartani, de akár még az ünnep elnevezését is megváltoztatják – tette hozzá.

Az EU kizárja magát a pánzügyi befektetésekért folytatott versenyből

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása felér egy hadüzenettel, mondta a miniszterelnök korábban, Gulyás megjegyezte, nincs jogi alapja annak, amit az EU tervez.

Óriási veszély a dologban, hogy abban a versenyben, amiben a pénzügyi befektetésekért zajlik, Európa diszkvalifikálja magát

– közölte.

Kína és az arab világ miért fektetne be Európában, ha például egy arab ország hoz egy olyan törvényt, ami nem tetszik az EU-nak, akkor befagyaszthatják a befektetett pénzét – mondta Gulyás.