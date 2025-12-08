Ami Lengyelországban történt, abban levonhatjuk azt a következtetést, hogy az Európai Uniónak a jogállam az semmit nem jelent, annak leépítését is hajlandók pénzügyileg finanszírozni. Ami pedig Ukrajnában és Brüsszelben történik, abból azt is nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a korrupció sem jelent semmilyen problémát, legjobb, ha ők vesznek részt benne, de az is jó, ha a támogatottjaik – fogalmazott Facebook-videójában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint ismert, Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi főképviselőjét december 2-án a belga rendőrség letartóztatta, miközben házkutatást tartottak az EU Külügyi Szolgálatán (EEAS) és az említett College of Europe-nál.

Az Európai Ügyészség szerint „erős a gyanú”, hogy a 2021–2022-ben a College of Europe-hoz tartozó diplomáciai akadémia létrehozására kiírt közbeszerzési eljárás nem volt tisztességes.

A nyomozás középpontjában állítólag a College of Europe 2022-ben vásárolt épülete áll, amelyért 3,2 millió eurót fizetett az intézmény. Mogherini a vádak hatására december 4-én le is mondott tisztségéről. Mogherini volt a külügyi főképviselő, amikor a kontinenst elérte a 2015-ös migrációs válság.

Akkoriban ő követelte az egyik leghangosabban a migránsok kötelező elosztását, és bírálta Magyarországot, amiért lezárta a határait.

Mogherini továbbá támogatta a Sargentini-jelentést, a 7. cikkely szerinti eljárást – tehát Magyarország szavazati jogának felfüggesztését –, valamint a Magyarországgal szembeni pénzügyi szankciókat is. Emlékezetes az is, hogy Donald Tusk baloldali kormánya a megválasztás után elfoglalták az állami intézményeket és a közmédiát, valamint politikailag motivált eljárásokat az ellenfeleik ellen ellenfeleik ellen. Ezekről már filmet is forgattak.

Mindemellett már a nyugati sajtóban is arról írnak, hogy az ukrán vezetés tudott a korrupcióról és szándékosan dolgozott azon, hogy tovább virágozzon. Az ukrán korrupciót jelképező arany budi bejárta a világsajtót, de az országot átölelő korrupció bőven túlmutat ezen a szimbolikus történeten. A NABU és más szervek vizsgálatai alapján tíz olyan ügy is napvilágot látott, amelyek az Energoatom-botrányhoz hasonló vagy még súlyosabb visszaéléseket tártak fel.