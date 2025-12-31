Hírlevél
gulyás gergely

Gulyás Gergely: Az ország jobb állapotban van

Családi adókedvezmény, 14. havi nyugdíj, három százalékos lakásprogram – ezek mind olyan intézkedések, melyeket a kormány 2025-ben azért hozott, hogy jobbá és könnyebbé tegyék a magyarok életét – erről beszélt Gulyás Gergely az évet értékelve.
gulyás gergelykormánynyugdíjadókedvezménycsalád

Joggal mondhatjuk, hogy 

az ország jobb állapotban van 2025. végén, mint amilyenben az év elején volt

 – fogalmazott Gulyás Gergely évértékelő nyilatkozatában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy véli, számtalan olyan fontos döntést hozott meg a kormány, és intézkedés lépett hatályba, ami sokaknak az életét teszi könnyebbé. – Gondolok itt 

a kétgyermekes édesanyák január elsejével bevezetendő szja-mentességére, 

a háromgyermekes édesanyák már bevezetett személyi jövedelemadó mentességére – sorolta a tárcavezető, hozzátéve, hogy itt van az a 3 százalékos hitelprogram is, ami mindazoknak lehetővé teszi, hogy ne albérletet fizessenek, hanem a saját ingatlanjaik törlesztőrészletét, akiknek még nem volt saját tulajdonú ingatlanuk. 

– És gondolok a 14. havi nyugdíj bevezetésére is

 – tette hozzá Gulyás Gergely utalva arra, hogy az idősek februárban kapják kézhez a 14. havi juttatás első részletét.

 

