Gulyás Gergely: Az ország jobb állapotban van

Joggal mondhatjuk, hogy

az ország jobb állapotban van 2025. végén, mint amilyenben az év elején volt

– fogalmazott Gulyás Gergely évértékelő nyilatkozatában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy véli, számtalan olyan fontos döntést hozott meg a kormány, és intézkedés lépett hatályba, ami sokaknak az életét teszi könnyebbé. – Gondolok itt

a kétgyermekes édesanyák január elsejével bevezetendő szja-mentességére,

a háromgyermekes édesanyák már bevezetett személyi jövedelemadó mentességére – sorolta a tárcavezető, hozzátéve, hogy itt van az a 3 százalékos hitelprogram is, ami mindazoknak lehetővé teszi, hogy ne albérletet fizessenek, hanem a saját ingatlanjaik törlesztőrészletét, akiknek még nem volt saját tulajdonú ingatlanuk.

– És gondolok a 14. havi nyugdíj bevezetésére is

– tette hozzá Gulyás Gergely utalva arra, hogy az idősek februárban kapják kézhez a 14. havi juttatás első részletét.