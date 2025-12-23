Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása – Kormányinfó ÉLŐ

A 15:30-kor kezdődő Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztat a kedd délelőtti kormányülésén született döntésekről. Terítéken az otthonteremtési program, a családi adókedvezmények, hazánk energiabiztonsága és az ukrajnai háborúból való kimaradás. Cikkünk frissül.
A Tisza Párt és a sajtószabadság
A Bors különszámának betiltásával kapcsolatban a tárcavezető azt mondta: ez egy sajtószabadsággal összefüggő kérdés. Ez egy bírósági probléma is, ugyanis egy Tisza-szimpatizáns bíró ítélkezett a Tisza Párt perében. A pártatlansággal kapcsolatos megállapodást felmondták. Most kiderült, hogy több tucat bíró politikai tevékenységet folytat.
Békecsúcs Budapesten?
Gulyás Gergely a közmédia kérdésére, miszerint februárban lehet a budapesti békecsúcs időpontja azt mondta: nem időpontot keresnek, hanem az amerikaiak megpróbálják a béke feltételeit megteremteni. Békecsúcs akkor lesz, ha ez meglesz. A célkitűzés az, hogy ez Budapesten legyen. Egyelőre nincsenek meg a feltételek.
A fuvarozók és a kormány megállapodásai
A fuvarozókkal kapcsolatos kérdésre a tárcavezető elmondta: Magyarországon 3 millió ember él olyan útvonal mellett, ahol tehergépjármű forgalom halad el. Ez környezeti, és zajszennyezést is jelent.
A korábbi intézkedéssel, az útdíjemeléssel aa kormány célja az volt, hogy az autopályára tereljék a forgalmat.
A kormány megegyezett azon szakszervezetekkel, amelyek a fuvarozók 70 százalékét képviselik. A kormány most a többiekkel is próbál megállapodásra jutni.
Ezt akarja elvenni az Európai Bizottság
Gulyás Gergely tájékoztatott: a kormány 2010 óta készül arra, hogy ne függjünk senkitől. A szabad döntés lehetőségét igényeljük magunknak. Ezt akarja elvenni tőlünk az Európai Bizottság, amikor leválasztana bennünket az orosz energiahordozóktól. Ez szembemegy a diverzifikációval.
Pénzügyi védőpajzs
Gulyás Gergely újságírói kérdésre az amerikai védőpajzzsal kapcsolatban elmondta: a kapcsolatfelvétel megtörtént az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a jövő évre maradnak. Hozzátette: az Európai Bizottság azt várja, mi lesz a magyarországi választások eredménye. Ezt követően jönnek majd az uniós pénzek.
Gulyás: Európa soha nem fogja visszakapni az Ukrajnának adott pénzt
Magyarország továbbra is ki akar maradni a háborúból, húzta alá a miniszter.
A háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, erről Zelenszkij ukrán államfő is egyértelműen nyilatkozott portugáliai tárgyalásain
– mondta Gulyás Gergely. Európa tehát nem hitelt ad Ukrajnának, hanem egy olyan támogatást akar adni, amelyet sohasem fog visszakapni. Magyarországnak tehát ismét sikerült érvényesíteni az akaratát Brüsszelben – összegzett Gulyás.
Magyarország kimarad az uniós háborús hitelből
A délelőtti kormányülésen Bóka János, EU-ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is meghallgatták. Az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönnel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: Magyarország ellenállásának köszönhetően nem társul a közös uniós hitelfelvételhez, így csak 24 EU-s tagállam vesz részt a hitelben, míg Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből.
Európának a békét kellene szorgalmazni, és nem a háborút támogatni”
– hangsúlyozta a miniszter.
Emelkednek a nyugdíjak és a tanárok anyagi megbecsülése
A kormány január 1-től 322 800 forintra emelte a minimálbért, és ezzel együtt emelkedik a garantált bérminimum összege is. A 11 pontos kkv-fejlesztési program keretében a kormány közel 190 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozóknál, az alanyi áfa-mentesség mértéke pedig 20 millió forintra emelkedik. Ezzel sokkal nagyobb perspektívák nyílnak meg a kkv-k előtt – emelte ki a miniszter.
Folytatódik az átlagnyugdíj-emelés, aminek köszönhetően az összeg 250 ezer forint fölé emelkedik. A tanárok 10 százalékkal emelkedik, ezzel a tanári átlagbér 936 ezer forintra emelkedik, ezzel több mint megduplázzák a pedagógusok bérét 2010-hez képest – emlékeztetett Gulyás Gergely.
Január 1-től teljessé válnak a családi adókedvezmények
Gulyás Gergely azzal kezdte az eseményt, hogy a kormány ma tárgyalt a január 1-jével életbe lépő intézkedésekről. Januártól teljessé válik a családi adókedvezmények megduplázása, az első lépésre július 1-jével került sor. Ennek köszönhetően
mostantól két gyermek esetén havonta 83 ezer, három gyermek esetén havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál
- hangsúlyozta a miniszter.
Január 1-től életbe lép a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége, kiegészítve a három gyermeket vállalt, 40 év alatti édesanyák adómentességének júliusi bevezetését.
Orbán Viktor: Szavak helyett tettek
A miniszterelnök a keddi kormányülés előtt Facebook-bejegyzésben sorolta fel a magyar kormány idei döntéseit, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat.
Orbán Viktor azt írta:
- elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,
- bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
- bevezettük és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,
- két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket,
- 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3 százalékos hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak,
- a nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést.
Ellenszélben is minden tervét végrehajtotta a kormány
A szavak helyett tettek. „Az orosz-ukrán háború ellenére is minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul” – írták a kormány hivatalos Facebook-oldalán, részletezve a legfontosabb 2025-ös intézkedéseket.