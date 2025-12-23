Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása – Kormányinfó ÉLŐ

A fuvarozókkal kapcsolatos kérdésre a tárcavezető elmondta: Magyarországon 3 millió ember él olyan útvonal mellett, ahol tehergépjármű forgalom halad el. Ez környezeti, és zajszennyezést is jelent.

A korábbi intézkedéssel, az útdíjemeléssel aa kormány célja az volt, hogy az autopályára tereljék a forgalmat.

A kormány megegyezett azon szakszervezetekkel, amelyek a fuvarozók 70 százalékét képviselik. A kormány most a többiekkel is próbál megállapodásra jutni.