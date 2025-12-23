Hírlevél
Rendkívüli

Letartóztatták Greta Thunberget

Hallotta?

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Percről percre
Kormányinfó

Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása – Kormányinfó ÉLŐ

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 2 perc

Események

3 perce
A Tisza Párt és a sajtószabadság
12 perce
Békecsúcs Budapesten?
15 perce
A fuvarozók és a kormány megállapodásai
20 perce
Ezt akarja elvenni az Európai Bizottság
24 perce
Pénzügyi védőpajzs
32 perce
Gulyás: Európa soha nem fogja visszakapni az Ukrajnának adott pénzt
35 perce
Magyarország kimarad az uniós háborús hitelből
39 perce
Emelkednek a nyugdíjak és a tanárok anyagi megbecsülése
42 perce
Január 1-től teljessé válnak a családi adókedvezmények
15:15
Orbán Viktor: Szavak helyett tettek
13:23
Ellenszélben is minden tervét végrehajtotta a kormány
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztat az év utolsó kormányülésén született döntésekről a mai Kormányinfón. Terítéken az otthonteremtési program, a családi adókedvezmények, hazánk energiabiztonsága és az ukrajnai háborúból való kimaradás. Kövesse percről percre tudósításunkat élőben!
Kormányinfóorosz-ukrán háborúcsaládi adókedvezménysajtótájékozatónyugdíjGulyás Gergely
Cikkünk folyamatosan frissül11 bejegyzés

A 15:30-kor kezdődő Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztat a kedd délelőtti kormányülésén született döntésekről. Terítéken az otthonteremtési program, a családi adókedvezmények, hazánk energiabiztonsága és az ukrajnai háborúból való kimaradás. Cikkünk frissül.

 

16:16
December 23, 2025
A Tisza Párt és a sajtószabadság

A Bors különszámának betiltásával kapcsolatban a tárcavezető azt mondta: ez egy sajtószabadsággal összefüggő kérdés. Ez egy bírósági probléma is, ugyanis egy Tisza-szimpatizáns bíró ítélkezett a Tisza Párt perében. A pártatlansággal kapcsolatos megállapodást felmondták. Most kiderült, hogy több tucat bíró politikai tevékenységet folytat.

16:07
December 23, 2025
Békecsúcs Budapesten?

Gulyás Gergely a közmédia kérdésére, miszerint februárban lehet a budapesti békecsúcs időpontja azt mondta: nem időpontot keresnek, hanem az amerikaiak megpróbálják a béke feltételeit megteremteni. Békecsúcs akkor lesz, ha ez meglesz. A célkitűzés az, hogy ez Budapesten legyen. Egyelőre nincsenek meg a feltételek.

16:03
December 23, 2025
A fuvarozók és a kormány megállapodásai

A fuvarozókkal kapcsolatos kérdésre a tárcavezető elmondta: Magyarországon 3 millió ember él olyan útvonal mellett, ahol tehergépjármű forgalom halad el. Ez környezeti, és zajszennyezést is jelent. 

A korábbi intézkedéssel, az útdíjemeléssel aa kormány célja az volt, hogy az autopályára tereljék a forgalmat.

A kormány megegyezett azon szakszervezetekkel, amelyek a fuvarozók 70 százalékét képviselik. A kormány most a többiekkel is próbál megállapodásra jutni.

15:59
December 23, 2025
Ezt akarja elvenni az Európai Bizottság

Gulyás Gergely tájékoztatott: a kormány 2010 óta készül arra, hogy ne függjünk senkitől. A szabad döntés lehetőségét igényeljük magunknak. Ezt akarja elvenni tőlünk az Európai Bizottság, amikor leválasztana bennünket az orosz energiahordozóktól. Ez szembemegy a diverzifikációval.

15:55
December 23, 2025
Pénzügyi védőpajzs

Gulyás Gergely újságírói kérdésre az amerikai védőpajzzsal kapcsolatban elmondta: a kapcsolatfelvétel megtörtént az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a jövő évre maradnak. Hozzátette: az Európai Bizottság azt várja, mi lesz a magyarországi választások eredménye. Ezt követően jönnek majd az uniós pénzek.

15:46
December 23, 2025
Gulyás: Európa soha nem fogja visszakapni az Ukrajnának adott pénzt

Magyarország továbbra is ki akar maradni a háborúból, húzta alá a miniszter. 

 A háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, erről Zelenszkij ukrán államfő is egyértelműen nyilatkozott portugáliai tárgyalásain

– mondta Gulyás Gergely. Európa tehát nem hitelt ad Ukrajnának, hanem egy olyan támogatást akar adni, amelyet sohasem fog visszakapni. Magyarországnak tehát ismét sikerült érvényesíteni az akaratát Brüsszelben – összegzett Gulyás.

15:43
December 23, 2025
Magyarország kimarad az uniós háborús hitelből

A délelőtti kormányülésen Bóka János, EU-ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is meghallgatták. Az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönnel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: Magyarország ellenállásának köszönhetően nem társul a közös uniós hitelfelvételhez, így csak 24 EU-s tagállam vesz részt a hitelben, míg Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből.

Európának a békét kellene szorgalmazni, és nem a háborút támogatni” 

– hangsúlyozta a miniszter.

15:40
December 23, 2025
Emelkednek a nyugdíjak és a tanárok anyagi megbecsülése

A kormány január 1-től 322 800 forintra emelte a minimálbért, és ezzel együtt emelkedik a garantált bérminimum összege is. A 11 pontos kkv-fejlesztési program keretében a kormány közel 190 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozóknál, az alanyi áfa-mentesség mértéke pedig 20 millió forintra emelkedik. Ezzel sokkal nagyobb perspektívák nyílnak meg a kkv-k előtt – emelte ki a miniszter. 

Folytatódik az átlagnyugdíj-emelés, aminek köszönhetően az összeg 250 ezer forint fölé emelkedik. A tanárok 10 százalékkal emelkedik, ezzel a tanári átlagbér 936 ezer forintra emelkedik, ezzel több mint megduplázzák a pedagógusok bérét 2010-hez képest – emlékeztetett Gulyás Gergely. 

15:37
December 23, 2025
Január 1-től teljessé válnak a családi adókedvezmények

Gulyás Gergely azzal kezdte az eseményt, hogy a kormány ma tárgyalt a január 1-jével életbe lépő intézkedésekről. Januártól teljessé válik a családi adókedvezmények megduplázása, az első lépésre július 1-jével került sor. Ennek köszönhetően 

mostantól két gyermek esetén havonta 83 ezer, három gyermek esetén havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál 

- hangsúlyozta a miniszter.

Január 1-től életbe lép a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége, kiegészítve a három gyermeket vállalt, 40 év alatti édesanyák adómentességének júliusi bevezetését.

15:15
December 23, 2025
Orbán Viktor: Szavak helyett tettek

A miniszterelnök a keddi kormányülés előtt Facebook-bejegyzésben sorolta fel a magyar kormány idei döntéseit, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat. 

Orbán Viktor azt írta:

  • elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,
  • bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
  • bevezettük és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,
  • két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket,
  • 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3 százalékos hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak,
  • a nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést.
13:23
December 23, 2025
Ellenszélben is minden tervét végrehajtotta a kormány

A szavak helyett tettek. „Az orosz-ukrán háború ellenére is minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul” – írták a kormány hivatalos Facebook-oldalán, részletezve a legfontosabb 2025-ös intézkedéseket.

