Gulyás Gergely kérdez: miért halt meg több mint egymillió ember?

A magyar kormány feladata, hogy a magyar nemzeti érdeket kövesse. Ezt Európában nagyon sok országról már nem lehet elmondani, a liberálisok „egyetemes jóságból és moralizálásból” szoktak kiindulni – mondta el Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: Európa morális alapjai is meginogtak

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Miért halt meg több mint egymillió ember?

„A probléma ezzel az, hogy a morális alapja sincs meg annak, amit Európa csinált, mert az is része lesz a kérdésnek, hogy több mint egymillió ember miért halt meg”

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2022-es állapotok óta a frontvonal ukrán szempontból nem jobb, hanem rosszabb, beljebb húzódik. Akkor meg lehetett volna egyezni, tette hozzá.

A béketervről szólva, szintén a brüsszeli politikai machinációkra felhívva a figyelmet elmondta:

„Az amerikai és az európai béketerv közötti egyik különbség az volt, hogy az amerikaiban az volt, hogy 100 napon belül ukrán választás, az európaiban pedig, hogy minél előbb ukrán választást kell tartani, tehát biztosan biztos határidő ne legyen.”

A fentiekre a válasz Gulyás szerint