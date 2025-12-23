Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Gulyás Gergely közölte: a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez már július elsejével 50 százalékban megtörtént, további 50 százalék erejéig pedig január elsejével folytatódik – jelezte.

A döntés egymillió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál

– ismertette a tárcavezető.

Gulyás Gergely: Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsön csak meghosszabbítja a háborút

Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsönt Európa soha fogja visszakapni, ez a támogatás nem a békéhez vezet, hanem a háború meghosszabbításához – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte:

a kormányülésen meghallgatták a miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tájékoztatását a múlt heti uniós csúcsról. Magyarországnak azt a célkitűzését sikerült elérnie, hogy a bizottság eredeti javaslata és az emögött álló erős német támogatás ellenére sem sikerült egyelőre teljesen tönkretenni az európai tőkepiacot

– hangsúlyozta a miniszter, nyilvánvalónak nevezve, hogy a lefoglalt, befagyasztott orosz vagyon felhasználása ezt eredményezte volna.

Hozzátette: Magyarország ahhoz is tartotta magát, hogy nem fog hitelt felvenni. Az uniós csúcson ugyanis arról döntöttek, hogy 24 uniós tagállam vesz fel hitelt és nyújt háborús kölcsönt Ukrajnának, azonban Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt ebből, mert álláspontja szerint ez ellentétes Európa érdekeivel.

Kijelentette: Magyarország továbbra is a háborún kívüli ország akar maradni, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az amerikai béketörekvések akár Budapesten, akár másutt sikerrel járjanak.