Gulyás Gergely: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón. Gulyás Gergely megerősítette: Magyarország az EU Bíróságához fordul, ha Brüsszel megtiltja a kőolaj és a földgáz beszerzését Oroszországtól.
Gulyás Gergely közölte, jövő héten európai uniós csúcstalálkozó lesz Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról. Ebben megállapították a Magyarországra esők létszámát és a kapacitást.

Magyarország azonban nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be 

– jelentette ki a miniszter.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón 2025. december 10-én
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón 2025. december 10-én (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gulyás Gergely megemlített egy másik, „élesen magyarellenes” uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét. A program 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és a földgáz beszerzését Oroszországtól.

Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja támadni az EU Bíróságán 

– közölte Gulyás Gergely.

